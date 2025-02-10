10 - 16 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Leonardo da Vinci konuyu araştırdı. Yaşam çiçeğinin özelliklerini derinlemesine inceledi. Hayat çiçeği unsurlarıyla birçok tasarım bile yaptı. Dahası, sembolizmini bilimsel ve felsefi olarak tanımladı. Önemli nokta kutsal geometrisiyle ilgilidir. Hayatın çiçeği aslında. Örneğin, ilk daire kaynak, Allah’ı temsil eder ve evrenin merkezi olarak yorumlanır. Yaşam çiçeği, yaratılış, varlıklar ve enerji arasındaki bağlantı gibi evrensel anlamlara sahiptir. Ayrıca atomları, gezegenleri, insan DNA'sını görebiliriz.

Yaşam çiçeğinin ruhsal ve enerjik anlamı

Bilmeniz gereken ilk çok önemli şey, yaşam çiçeğinin son derece yüksek bir titreşim hızına sahip olmasıdır. Görünüş olarak, çocukken yapabileceğimiz bir güle benziyor. Ama ona ne kadar çok bakarsak, bize o kadar karmaşık geliyor.

Gerçekte, 19 tam daire ve 36 yarım aydan oluşur. İç içe geçmiş, yan yana, sonsuza kadar devam edebilecek bir form.

Yaşam çiçeği yenilenmeyi, metamorfozu ve yaratılışı temsil eder. Yaşam döngüsünü ve büyümesini tanımlar. Tüm kötü enerjileri uzaklaştır.

Ay sembolleri ile tamamlanan yaşam çiçeği yantrası bereketi, büyümeyi, şifayı, negatif enerjiden arınmayı sağlayıcı bir yantradır.