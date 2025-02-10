onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
10 - 16 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 10 - 16 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 10:01

Yaşam çiçeği 5 bin yıldan daha uzun bir süre önce Mısır'daki Osiris Tapınağı'nda Yaşam çiçeğinin bir temsilinin bulunması ile ortaya çıkmış ve tarihte birkaç kez anıtlarda bulunmuştur: Orta Amerika'daki piramit, Avrupa'daki kiliseler, Hindistan, Japonya ve Çin'deki tapınaklar ve manastırlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın dört bir yanındaki birçok kültür, onu çok güçlü bir enerjiye sahip önemli unsur olarak sembolize eder.

Dünyanın dört bir yanındaki birçok kültür, onu çok güçlü bir enerjiye sahip önemli unsur olarak sembolize eder.

Leonardo da Vinci konuyu araştırdı. Yaşam çiçeğinin özelliklerini derinlemesine inceledi. Hayat çiçeği unsurlarıyla birçok tasarım bile yaptı. Dahası, sembolizmini bilimsel ve felsefi olarak tanımladı. Önemli nokta kutsal geometrisiyle ilgilidir. Hayatın çiçeği aslında. Örneğin, ilk daire kaynak, Allah’ı temsil eder ve evrenin merkezi olarak yorumlanır. Yaşam çiçeği, yaratılış, varlıklar ve enerji arasındaki bağlantı gibi evrensel anlamlara sahiptir. Ayrıca atomları, gezegenleri, insan DNA'sını görebiliriz.

Yaşam çiçeğinin ruhsal ve enerjik anlamı

Bilmeniz gereken ilk çok önemli şey, yaşam çiçeğinin son derece yüksek bir titreşim hızına sahip olmasıdır. Görünüş olarak, çocukken yapabileceğimiz bir güle benziyor. Ama ona ne kadar çok bakarsak, bize o kadar karmaşık geliyor.

Gerçekte, 19 tam daire ve 36 yarım aydan oluşur. İç içe geçmiş, yan yana, sonsuza kadar devam edebilecek bir form.

Yaşam çiçeği yenilenmeyi, metamorfozu ve yaratılışı temsil eder. Yaşam döngüsünü ve büyümesini tanımlar. Tüm kötü enerjileri uzaklaştır.

Ay sembolleri ile tamamlanan yaşam çiçeği yantrası bereketi, büyümeyi, şifayı, negatif enerjiden arınmayı sağlayıcı bir yantradır.

Haftanı kristali: Yağmur ormanı jasper

Haftanı kristali: Yağmur ormanı jasper

Volkanik bölgelerde bulunan ekstrüzyon granitin eşdeğeri. Yağmur ormanı jasper, bir jasperdan çok bir granite veya riyolite daha yakındır. Rhyolite adı verilen bir kaya türüdür. Volkanik kayaçların en silika bakımından zenginidir. Doku olarak genellikle camsı veya ince taneli (afanitik) ancak porfiritik olabilir, aksi takdirde ince taneli bir zemin kütlesinde daha büyük mineral kristaller (fenokristler) içerir. Mineral topluluğu ağırlıklı olarak kuvars, sanidin ve plagioklazdır. Sarı, kahverengi ve kırmızı turuncu kapanımlarla tipik olarak yeşildir.

– Sakral, solar pleksus ve kalp çakraları ile ilişkili, zodyak işaretleri 5 sayısına göre titreşir.

– Hayatınıza daha fazla neşe ve mutluluk çekmek için ince bir enerji.

- Doğa ruhları ve pozitif enerji ile bağlantı kurmaya yardımcı olur.

– Yeni, pozitif insanları hayatınıza çekmeye yardımcı olur.

– Huzur, mutluluk ve evrensel sevgi ile titrer.

– Fiziksel olarak karaciğer fonksiyonuna yardımcı olur, diyabet ve hipoglisemiye yardımcı olur.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam