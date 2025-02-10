10 - 16 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali
10 - 16 Şubat 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali
Yaşam çiçeği 5 bin yıldan daha uzun bir süre önce Mısır'daki Osiris Tapınağı'nda Yaşam çiçeğinin bir temsilinin bulunması ile ortaya çıkmış ve tarihte birkaç kez anıtlarda bulunmuştur: Orta Amerika'daki piramit, Avrupa'daki kiliseler, Hindistan, Japonya ve Çin'deki tapınaklar ve manastırlar.
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Dünyanın dört bir yanındaki birçok kültür, onu çok güçlü bir enerjiye sahip önemli unsur olarak sembolize eder.
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Haftanı kristali: Yağmur ormanı jasper
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