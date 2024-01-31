1 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün tüm evreni aşka davet eder gibisin! Ne yaparsan yap dokunduğun her şeyi güzelleştireceksin. Yoğun iş gündemine isteksiz kalsan da enerjini doğru şekilde yöneterek haftayı sorunsuz bir şekilde tamamlayacak gücü toplayacaksın. Cuma gibi bir Perşembe olacak ama öğle saatlerine kadar düzeni sağlama ihtimalin bir hayli yüksek.

Günün geri kalanını sevdiklerine, romantizme, ikili ilişkilerine ve sosyal çevrene ayırabileceksin. Sevdiklerine zaman ayırmak sana kendini huzurlu hissettirecek. Sevdiklerini mutlu etmek ve mutluluğu paylaşmak ise ruhsal anlamda iyileşmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...