1 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ikili ilişkilerde huzur gündeminde olabilir. Çocuklar veya kardeşlerle küçük tartışmalar yaşayabilirsin. Basit meselelerin abartıldığı bir gün olabilir. Sosyal yaşantına yoğunlaştığın günün sonunda günlük rutinlerin ve bazı işlerin aksayabilir. Yarının Cuma olduğunu hatırlamanı ve ertelediğin işlerin hafta sonunu etkileyebileceğini bilmeni isteriz.

Yoğun bir gündemle zor bir hafta sonu geçirmek istemiyorsan, tartışmalardan ve sorunlardan kendini soyutlamalısın. Bırak herkes kendi işini kendisi çözsün. Belki de ikili ilişkilerinde ihtiyacın olan da budur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...