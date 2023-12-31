1 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren senin için ikili ilişkiler ön planda olacak. Hazır ol yılın ilk bombasını patlatıyoruz: Bugün başlayacak aşklar ve romantik hisler yıl boyunca devam edebilir. Yılın aşk konusunda en şanslı ismi olabilirsin. Duygusal ilişkilerinde ortaklığa veya evliliğe doğru atılacak adımlar seni bekliyor. Aşkta kararlı, aile olmak ve ciddi birliktelikler için heyecanlısın.

Gelelim kariyer macerana... Ortaklık ve önemli iş ilişkileri için harekete geçebilirsin. Yılın ilk gününde bile bu konuya ilişkin fikirlerin oluşmaya başladı. Şimdi, başarılı olmak için harekete geçmen gereken doğru zamanı bulman yeterli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...