1 Nisan Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün Koç burcundaki Merkür retrosu, kariyerini ve toplum önündeki imajını doğrudan etkiliyor. Bu dönem, iş hayatında bazı gecikmeler ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Ancak süreci doğru yöneterek sosyal statünü artırabilirsin. Gezegenlerin yoğun çekiminde kazançlı çıkacak taraf sen olabilirsin. Biraz hesap kitap işi yaparak mali surumunu da düzene sokabilirsin.

İş hayatında olduğu kadar aşk hayatında da hareketlilik seni bekliyor. Partnerinle ilişkinin geleceği üzerine daha fazla düşünebilirsin. Birlikte gelecek planlarınız değişebilir. Bu ara dikkat etmen gereken konu ise sağlığın. İş hayatında artan rekabet, stresi de beraberinde getirebilir. Bu yüzden rahatlama teknikleri ve hobilerine zaman ayırmalısın. Zira retro bir süre daha devam edecek. Ve senin için stres yönetimi de bir hayli önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...