1 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün konforuna her zamankinden çok daha düşkün olabilirsin. Keyif almaya ve mutlu olmaya odaklanabilir, hatta iş hayatından ve stresten uzaklaşarak biraz dinlenmek isteyebilirsin. Güçlü bir fiziksel rahatlıkla dolu taşabilir, dingin ve sakin bir şekilde hareket edebilirsin.

Tam da bu noktada maddi konularda biraz savurgan da olabilirsin. Lüksüne odaklanarak kontrolü kaybedebilirsin. Aman dikkat bu durum uzun vadede sıkıntıya düşmene neden olabilir. Geleceğini güvence altına almadan ya da ayın sonunu denkleştirmeden harcamalarında abartıya kaçmaman iyi olacaktır.

Gelelim aşk hayatına! Açıkçası ilgi ve şefkat hoşuna gidecektir. Ancak kimseye zaman ya da emek harcamayı istemeyebilirsin. Belki biraz da şımarabilir, etrafındaki herkesin odak noktası olmak isteyebilirsin. Sevdiklerinin güzel enerjileriyle dolup mutlu da olabilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...