1 Nisan Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün sezgilerinle hareket edebilirsin. Her zamanki rasyonel bakış açını bir kenara bırakıp içinden geldiği gibi yaşamaya odaklanabilirsin. Bu sayede rüzgarı bile yönetme arzunu bir kenara bırakıp akışa kapılabilirsin. İç sesine kulak vererek kendini daha iyi de hissedebilirsin.

Tam da bu noktada etrafında olup biten olaylar, kariyer hayatı, hırsların ve hedeflerin yerine biraz da kendine vakit ayırabilirsin. Artık biraz soluklanıp dinlenmenin zamanı geldiğini de hissedeceksin. Özellikle bu durum bedensel anlamda sağlığına ve ruhsal manada enerjine iyi gelecektir. Arınmalı, dinlenmeli ve kendine zaman ayırmalısın.

Belki de spora başlar, beslenme alışkanlıklarını yeniden düzenler ya da cilt ve saç bakımlarına zaman ayırabilirsin. Kendine bakmak güçlenmeni de sağlayacaktır. Enerjinin artmasıyla birlikte hayata karşı motivasyonun da artacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...