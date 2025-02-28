1 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendini iyi hissetmeye odaklanabilirsin. Hayatının merkezinde yer verdiğin her şeyi bir kenara bırakıp kendine dönebilirsin. İsteklerinin, arzularının ve hedeflerinin her zamankinden değerli olacağı bir döneme giriyoruz.

Mart ayından itibaren daha öz güvenli ve kendinden emin bir duruş sergileyebilirsin. Haliyle bu dönemde en çok değeri de kendine vereceksin. Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte özgürleştiğini ve artık daha cesur olduğunu da hissedebilirsin.

İşte tüm bu enerjilerle hayatının kontrolünü eline almalısın. İstediğin gibi yaşamalı, arzularına kapılmalısın. Tabii bu durum ilişlilerine de etki edecektir. Etrafındaki insanlar hayatının merkezinde olmadıkları için biraz bozulabilirler. Ama seni sahiden sevenler, destekleyici tavırlarıyla önünü açacaklar. Bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...