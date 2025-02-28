1 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçmiş planların gündeminde yer alabilir. Uzun zaman önce hayal ettiğin ama sonunda vazgeçtiğin şeylere odaklanabilirsin. Özellikle de tamamlamadığın eğitim hayatı, devam etmediğin yüksek lisans ya da akademik kariyer için harekete geçebilirsin.

Güç elde ettiğin ve her an kazandığın bir dönem seni bekliyor. Bu fırsatı kaçırmamalısın. Merakına ve gelişim arzuna yenik düşmeli, eğitim konularına yönelmelisin. Kişisel gelişim ve yeni uzmanlık alanları edinmek de gündeminde yer alabilir. Venüs'ün Koç burcundaki geri hareketi seni ileriye taşıyabilir. Yeter ki kendine güven ve istediğini elde etmek için hevesini koru.

Tüm bunlar olurken şehir değiştirmen de gerekebilir. Hayallerinin peşinden koşmak için yeni bir düzen kurmaya ve bambaşka bir şehirde yaşamaya hazır olmalısın. Şimdi yaşam tarzın da değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...