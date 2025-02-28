1 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün sağlıksız ilişkilerden kurtulabilirsin. Bağlılıklarından ve bağımlılıklarından arınmak için harika bir fırsat olarak değerlendirmelisin, Venüs'ün Koç burcunda retrosunu. Bu süreçte kendine yeni bir çevre oluşturmak da iyi olacaktır.

İlişkilerini değerlendirdiğin ve kendini yanında iyi hissettiğin kişilere odaklandığın bugün, sana zarar veren insanları fark edebilirsin. Gerçek niyetini ve yüzünü gördüğün kişilerden uzaklaşman ise bir hayli kolay olacaktır. Şöyle üzerindeki yüklerden de bir kurtul. Bak gör, adeta yenileneceksin.

Seni dibe çeken enerjilerden ve kişilerden arındığında hafta sonunu eğlenerek geçirebilirsin. Sadece hafta sonunu değil ayın geri kalanını da yeni insanlarla tanışarak ve mutluluklara odaklanarak sürdürmelisin. Sevgiden güç alarak kuracağın yeni ilişkilerde ise sınırlarını en baştan belirlemeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...