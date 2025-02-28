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1 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.02.2025 - 19:01

Önce kendinize odaklanın! Peki 1 Mart Cumartesi günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sağlıksız ilişkilerden kurtulabilirsin. Bağlılıklarından ve bağımlılıklarından arınmak için harika bir fırsat olarak değerlendirmelisin, Venüs'ün Koç burcunda retrosunu. Bu süreçte kendine yeni bir çevre oluşturmak da iyi olacaktır. 

İlişkilerini değerlendirdiğin ve kendini yanında iyi hissettiğin kişilere odaklandığın bugün, sana zarar veren insanları fark edebilirsin. Gerçek niyetini ve yüzünü gördüğün kişilerden uzaklaşman ise bir hayli kolay olacaktır. Şöyle üzerindeki yüklerden de bir kurtul. Bak gör, adeta yenileneceksin. 

Seni dibe çeken enerjilerden ve kişilerden arındığında hafta sonunu eğlenerek geçirebilirsin. Sadece hafta sonunu değil ayın geri kalanını da yeni insanlarla tanışarak ve mutluluklara odaklanarak sürdürmelisin. Sevgiden güç alarak kuracağın yeni ilişkilerde ise sınırlarını en baştan belirlemeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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