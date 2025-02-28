1 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sabırlı olacaksın! Hatta, 'Sakinliğin ve sükunetinle karşındakini çatlatabilirsin.' desek yeridi. Her şeyin derinindekini ve arka plandaki gerçekleri görecek, ancak sabredeceksin. Sanki itirafları duymayı bekliyorsun.

Venüs'ün Koç burcundaki geri hareketinden ilham alarak cesur ve stratejik planlar kuruyor olabilirsin. Sabrının karşılığını almak için dikkatle ilerlemeye devam etmelisin. Özellikle de finansal ortaklıklarda ve para yönetiminde. Güvendiğin kişilerin gerçekliğini görmek için yaptığın testler neticesini verecektir. Ne diyelim, bekle ve gör.

Tüm bunlar olurken gerçek aşk için de bir adım atmaya var mısın? Evlilikle sonuçlanan bir ilişki için bir itiraf da senden alabiliriz belki. Adım adım ilerleyerek hedeflerine ulaşacağın gün içinde spiritüel enerjilere ve meditasyona da odaklanabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...