1 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün taşlar yerli yerine oturacak. Özellikle romantik ilişkilerinde anlaşmazlıklar ve tartışmalar son bulacak, kırgınlıklar bitecek. Huzura attığın adımlarla partnerinle arandaki ilişki derinlik kazanırken bir yandan da istekler ve arzular netleşecek.

Sahi, bu ilişkiden ne istiyorsun? Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başladığı bugün, bir karar vermelisin. Seviyor musun, sevmiyor musun? Hatta belki de o malum soruyu sormanın, ilişkinin seyrini belirlemenin zamanı gelmiştir. Bu aşkın bir adını koy ve buna göre hayatına devam etmeye odaklan.

Tüm taşların yerli yerine oturması için kişisel hedeflerine dair de bazı kararlar vermelisin. Yapmak istediğin işi belirlemeli, değişim istiyorsan risk de almalısın. Yeni bir iş, yeni bir aşk ise istediğin bugün tam zamanı. Kendine yeni bir yol çiz. Sadece duygusal ilişkilerini değil hayatının akışını da belirle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...