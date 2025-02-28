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1 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
28.02.2025 - 19:01

Taşlar yerine oturuyor! Peki 1 Mart Cumartesi günü ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün taşlar yerli yerine oturacak. Özellikle romantik ilişkilerinde anlaşmazlıklar ve tartışmalar son bulacak, kırgınlıklar bitecek. Huzura attığın adımlarla partnerinle arandaki ilişki derinlik kazanırken bir yandan da istekler ve arzular netleşecek. 

Sahi, bu ilişkiden ne istiyorsun? Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başladığı bugün, bir karar vermelisin. Seviyor musun, sevmiyor musun? Hatta belki de o malum soruyu sormanın, ilişkinin seyrini belirlemenin zamanı gelmiştir. Bu aşkın bir adını koy ve buna göre hayatına devam etmeye odaklan. 

Tüm taşların yerli yerine oturması için kişisel hedeflerine dair de bazı kararlar vermelisin. Yapmak istediğin işi belirlemeli, değişim istiyorsan risk de almalısın. Yeni bir iş, yeni bir aşk ise istediğin bugün tam zamanı. Kendine yeni bir yol çiz. Sadece duygusal ilişkilerini değil hayatının akışını da belirle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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