1 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün her şey ortaya çıkabilir! İkili ilişkilerinde sırlardan, söylenmeyenlerden ve beyaz yalanlardan sıyrılmak isteyebilirsin. Bugüne dek söylemediklerin varsa sen de partnerine karşı her zamankinden çok daha dürüst olmaya hazırsın.

Şeffaf ilişkiler ve gerçek bağlar kurmak için harekete geçmenin nedeni ise Venüs'ün Koç burcundaki retrosu! Güçlü bir enerjinin ortaya çıktığı bugün biraz sabırsız da olabilirsin. Dikkatli ol, her şeyin hemen ve bir anda olmasını isteyebilirsin. Özellikle ilişkilerinde gerçeklerin ortaya hemen dökülmesi konusunda ısrarcı olabilirsin. Oysa zamana ihtiyacın olduğunu kabul etmelisin.

Sabırsız olduğun bir diğer konu ise finansal kararlar. Hızlı aksiyomlar alarak paranı yönetmek ve kâr etmek isteyebilirsin. Bu yüzden yatırım şeklini değiştirmeyi de düşünebilirsin. Bize soracak olursan, hafta sonunun geçmesini bekleyerek daha sakin adımlar atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...