1 Mart Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün estetik ve güzellik konularına odaklanabilirsin. Kendini daha iyi hissetmek için küçük ve hatta büyük estetik dokunuşlar yapmayı tercih edebilirsin. Güzelliğine güzellik katmak değil aslında istediğin, kendini iyi hissetmek için harekete geçmiş gibisin.

Zira, Venüs'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla birlikte öz güven tazelemek senin için önemli olabilir. Biraz tarz değişikliği ise yenilik arayışını tatmin edecektir. Dövme yaptırmak, saçını boyatmak, kestirmek ya da gardırobunu yenilemek heyecan verici olabilir.

Aman dikkat kalıcı değişimlerin neticesinde pişmanlık duyabilirsin. Çünkü gökyüzündeki güçlü enerjiye ve çekime kapılarak aslında çok da istemediğin bir dönüşüm geçirebilirsin. Bunun için dikkatli olmalı, değişim için enerjini yenilemeli ve sosyalleşmelisin. Bu yenilenme sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...