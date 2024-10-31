1 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün arkadaşlık ilişkilerinden söz edeceğiz. Kendini mutlu hissettiğin bir sosyal çevreye ve aile ortamına sahip olacaksın. Aidiyet duygunu besleyen bir ortamda mutlu olduğunu hissedecek ve daha da önemlisi huzur bulacaksın.

Tabii dahil olduğun her ortamın lideri de olacağın aşikar! Akrep burcunda yeni ay ile Kasım ayı senin için son derece hareketli geçecek. İlham verici bir enerji ile harekete geçecek kendin ile birlikte sevdiklerin için de bir şeyler yapacaksın. Bireysellikten uzaklaşarak bütüne yöneldiğin Kasım ayının ilk gününde sevgiden güç alacaksın.

Sevildiğini hissetmek, köklü bağlar kurmanı sağlayacak. Kendine güvendiğin insanlarla çevrili bir konfor alanı inşa etmek üzeresin. Bu adımın hayatının geri kalanında güvenlik ve huzur için yapacağın en iyi şey olacak, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...