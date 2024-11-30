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1 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
30.11.2024 - 19:01

Güvenli alan inşa edeceksiniz! Peki 1 Aralık Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Aralık Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kurduğun ilişkilere dikkat etmelisin. Yay burcundaki Yeni Ay ile başladığın Aralık ayının ilk gününde daha dürüst ve samimi bağlar kurmalısın. Zira bu dönemde maddi ve manevi anlamda ortaklıklarını yeniden gözden geçireceksin. Yani evlenmek üzere isen partnerine olan güvenini, onun sana olan aşkını gözden geçirirken bulabilirsin kendini. Ya da iş ortaklarınla bu yola çıkmak isteyip istemediğini düşünmeye başlayabilirsin. 

Her şeyin tüm gerçekliği ile ortaya çıkmasını engelleyen Yeni Ay, işte tam olarak bu kafa karışıklıklarından beslenecek. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Şüpheye teslim olmamalı, sadece temkinli davranarak doğru kişiyle yola çıktığından emin olmalısın. Gerisi her adımda mutluluk ve başarı! 

Güvenliğini sağlamak için manevi adımda attığın adımlardan fazlasına ihtiyaç duyabilirsin. Bu yüzden haftanın son, ayın ilk gününü finansal düzenine ilişkin incelemeler yaparak geçirebilirsin. Bir yol belirlemek ve ekonomik açıdan önünü görmek senin için her zamankinden öncelikli hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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