1 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kurduğun ilişkilere dikkat etmelisin. Yay burcundaki Yeni Ay ile başladığın Aralık ayının ilk gününde daha dürüst ve samimi bağlar kurmalısın. Zira bu dönemde maddi ve manevi anlamda ortaklıklarını yeniden gözden geçireceksin. Yani evlenmek üzere isen partnerine olan güvenini, onun sana olan aşkını gözden geçirirken bulabilirsin kendini. Ya da iş ortaklarınla bu yola çıkmak isteyip istemediğini düşünmeye başlayabilirsin.

Her şeyin tüm gerçekliği ile ortaya çıkmasını engelleyen Yeni Ay, işte tam olarak bu kafa karışıklıklarından beslenecek. Bu yüzden dikkatli olmalısın. Şüpheye teslim olmamalı, sadece temkinli davranarak doğru kişiyle yola çıktığından emin olmalısın. Gerisi her adımda mutluluk ve başarı!

Güvenliğini sağlamak için manevi adımda attığın adımlardan fazlasına ihtiyaç duyabilirsin. Bu yüzden haftanın son, ayın ilk gününü finansal düzenine ilişkin incelemeler yaparak geçirebilirsin. Bir yol belirlemek ve ekonomik açıdan önünü görmek senin için her zamankinden öncelikli hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...