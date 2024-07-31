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1 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 19:01

Önemli kararlar alacaksınız! Enerjik ve etkili bir güne başlıyorsunuz... Peki, 1 Ağustos Perşembe gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbin ile aklın arasında kalabilirsin. Özellikle ciddi kararlar alırken, kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Mars'ın akılcı yaklaşımı, Jüpiter'in kalbinin sesini dinlemeni sağlayan enerjisi seni birtakım çıkmazlara sokabilir. Böyle anlarda ne yapmak istediğine karar verirken bilgi birikimin ve tecrübelerinden yararlanmalısın. Aksi takdirde bu iki zıt gezegenin güçlü etkisi seni yanıltabilir. 

En çok da profesyonel konularda dikkatle hareket etmelisin. Duygusal yaklaşımlar ya da aşırı net ve kendinden emin adımlar, seni beklenmedik çıkmazlara sokabilirler. 

Gelelim aşk hayatına! Romantik, tatlı sert ve biraz da kırılgan Koç burçları için bugün zor geçebilir. Ayın henüz başında partnerinden, romantik adımlar bekleyebilirsin. Fakat arzuladığın etkileşimi alamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bize soracak olursan, kırılmamak için beklentilerini biraz azaltabilir ve isteklerini partnerinle doğrudan paylaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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