1 Ağustos Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kalbin ile aklın arasında kalabilirsin. Özellikle ciddi kararlar alırken, kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. Mars'ın akılcı yaklaşımı, Jüpiter'in kalbinin sesini dinlemeni sağlayan enerjisi seni birtakım çıkmazlara sokabilir. Böyle anlarda ne yapmak istediğine karar verirken bilgi birikimin ve tecrübelerinden yararlanmalısın. Aksi takdirde bu iki zıt gezegenin güçlü etkisi seni yanıltabilir.

En çok da profesyonel konularda dikkatle hareket etmelisin. Duygusal yaklaşımlar ya da aşırı net ve kendinden emin adımlar, seni beklenmedik çıkmazlara sokabilirler.

Gelelim aşk hayatına! Romantik, tatlı sert ve biraz da kırılgan Koç burçları için bugün zor geçebilir. Ayın henüz başında partnerinden, romantik adımlar bekleyebilirsin. Fakat arzuladığın etkileşimi alamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bize soracak olursan, kırılmamak için beklentilerini biraz azaltabilir ve isteklerini partnerinle doğrudan paylaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...