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1 - 7 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası, Sri Om Yantra ile Doğum Haritanızı İyileştirin

etiket 1 - 7 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası, Sri Om Yantra ile Doğum Haritanızı İyileştirin

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 12:31

Sri Om Yantra’nın bu formu bir piramit görünümündedir. Sri Yantra'nın Dokuz Figürü Evrenin merkezini sembolize eden kozmik diyagramdır. Uyum, ahenk, denge, fizik, beden ve ruh.

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Sri Om Yantra kutsal yazıtlarda ilahi annenin donanması olarak geçmektedir.

Sri Om Yantra kutsal yazıtlarda ilahi annenin donanması olarak geçmektedir.

Doğum haritalarımızda dokuz gezegenin enerjisini en üst oktava getirir. Sri Om Yantra’nın üzerinde bulunan her bir sembol trigonemetri ve altın oranın en güçlü hizalanmasını bir araya getirir. Evren ve insan arasındaki ruhsal bedensel enerjinin uyumlanıp korunmasında fayda sağlar. Tüm yaşamsal alanlarımızda etkili bir koruma şans ve istikrarın etkili olmasında yarar sağlar ve insan bedeninde bulunan 7 çakranın temizlenip arınmasında çok etkilidir.

Tam ortasındaki sembol üçgenin içindeki nokta ve yantranın merkezi olan Bindu, aynı zamanda mutlak mutluluk çakrası anlamına gelen Sarva Anandmayi çakra olarak da bilinir ve tüm evrenin tohumudur. Zamanın ve ilahi sistemin anahtarını sembolize eder. Sri Om Yantra tüm burçlar tarafından kişisel harita incelendikten sonra 4 elemente uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel gezegen saatleri ile hazırlanır. Sri Om Yantra maddi manevi bedensel koruma, güç ve mutluluk  her türlü ruhsal, zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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