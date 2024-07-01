1 - 7 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası, Sri Om Yantra ile Doğum Haritanızı İyileştirin
1 - 7 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası, Sri Om Yantra ile Doğum Haritanızı İyileştirin
Sri Om Yantra’nın bu formu bir piramit görünümündedir. Sri Yantra'nın Dokuz Figürü Evrenin merkezini sembolize eden kozmik diyagramdır. Uyum, ahenk, denge, fizik, beden ve ruh.
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Sri Om Yantra kutsal yazıtlarda ilahi annenin donanması olarak geçmektedir.
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