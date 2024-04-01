1 – 7 Nisan Gökyüzünden Mesajınız Var

2024 ün büyük başlangıçlar ve bitişlerle dönüşüm yılı ve tam tutulma mevsiminin ortasındayız, kendimizi büyük bir fırtınanın tam ortasındaymış gibi hissedebiliriz. İşleri daha da karmaşık hale getirmemek için anlamadan dinlemeden tepki vermemeli, her söyleneni doğru ya da hepten yanlış olarak algılamamalıyız. Yılın ilk Merkür gerilemesini yaşayacağız ve özellikle geçen ay bir gezegen gerileme olmadığı için Merkür retrosunu çok daha yoğun yaşayacağız. Bu nedenle, kontrollü olmalıyız. Bunun yanı sıra tutulmalar nedeniyle birdenbire ani olayların ortaya çıkmasına hazır olmalıyız.

Güneş ve Venüs de bu ay Kuzey Düğümü ile birleşerek, tüm hayatımıza giren kadersel olaylarının ve ilişkiler ile ilgili pek çok gelişmeyi beraberinde getirecek. Jüpiter ayrıca daha da şok edici haberler, şans, büyüme yeni atılımları temsil eder ve devrimlerin gezegeni Uranüs ile birleşecek. Nisan 2024 ün en önemli ayı o yüzden akışa bırakın, sezgilerinizi dinleyin ve hayatınızın bu yeni bölümünü kabulde kalın.

Kuzey ve Güney ay düğümü gökyüzünün karmik enerjileri hayatımızda köklü dönüşümleri tetikleyecek. Kuzey Düğümünün Koç burcundan geçmesini fazlası ile yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Kuzey Düğümü güneşle birleşerek 4 Nisan civarında (Koç 15 derecede) hayatımıza büyük yeni başlangıçlar getirecek. Venüs ise 17 Nisan'da (Koç 15 derecede) Kuzey Düğümü ile birleşecek. Büyük mükafatlar ve özel yaşamlarımızda sürpriz etkiler yaratacak özellik ile sevmeyi bilenler için. 17 Nisan ve sonrası ortaya çıkanlara özellikle dikkat edin! 8 Nisanda Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşecek. İnsanlar diken üstünde olacak. Şans eseri karşılaşmalar, eş zamanlı deneyimler ve sürpriz haberler hiç beklemediğimiz bir anda ortaya çıkacak!

Yılın ilk Güneş Tutulması'nın enerjisi, Yükselen Burcunuz ve Güneş Burcunuz için nereye düştüğüne bağlı olarak size bir kapı açacak. Güneş Tutulmaları yepyeni bölümleri, büyük yeni başlangıçları ve heyecan verici fırsatları işaret ediyor. Yılın ilk Güneş tutulması batı Astrolojisine göre Koç burcunda gerçekleşeceğinden, hür irademizin önemini başkalarının fikirlerine, planlarına veya algılarına odaklanmak yerine kendi yollarımızı keşfetmenin değerinin farkına vardıracak bizleri. Daha mücadeleci olacağız ve pozitif kalmayı zihnimize taşıyacak ve yeni başlangıçlara yürüyeceğiz. Şimdi planlarınızı takip ederken cesaretli olmanın tam zamanı.

Yılın ilk Güneş tutulması Merkür ile birleşiyor ve bu da günlük hayatımıza, iletişimsel konularda dikkatli olmamız adına uyarıcı. İstediğini söyleyen istemediğini duyar. Ayrıca bu ay Mars ve Satürn ile birleşecek. Bu güçlü birleşme ile daha kızgın, öfkeli olabiliriz. Öfke ateşten bir gömlektir önce giyeni yakar bunu unutmadan hareket edelim. Fakat bu enerjiyi, yaratıcı projeler veya fiziksel aktivite yoluyla olumlu bir şekilde dönüştürürsek, büyük başarı ve zafer elde edilebiliriz.

21 Nisan 2024 bu tarihi not edin tam 10 yıl sonra Büyük iyilik Jüpiter devrimlerin gezegeni Uranüs ile buluşuyor. Son 10 yılda yaşadığımız ve yaşattığımızla yüzleşme zamanı bu enerji altında iş ilişkiler ve aşk ile ilgili alanlarda 'ya hep ya hiç' hissetmemize neden olabilir. Her şeyden önce, enerjinizi kullanmanın yapıcı yollarını bulmanın zamanı ve yaşamda ve ilişkilerde huzurun, tutkunun ve sevip sevilmenin tadını çıkarmaya odaklanın.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio