1 – 7 Nisan 2024 Haftalık Burç Yorumları

Nisan 2024 sizler için büyük dönüşümleri beraberinde getiriyor kişisel ve mesleki gelişiminizi nasıl sürdürmek istediğinizi netleştirmelisiniz. İletişimin gezegeni Merkür retrosu 8 Nisan yılın ilk Güneş tutulması ile sizi konfor alanınızın dışına çıkmanız için destekliyor. Arkadaşlıklar akrabalık ilişkileri sportif aktiviteler akademik veya felsefi gelişim, medya ile ilgili alanlarda gelişime açık olun. Bakış açınız dönüşecek ve daha başarılı olacaksınız. İş hayatınızda heyecan verici yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Merkür'ün gerilemesinin tüm bu konuları yavaşlatacağını, zihinsel karışıklığa neden olacağını unutmayın. Bu enerjiyi kullanmanın en iyi yolu geçmişteki konulara yaşanmışlıklara dönün ve bunları şifalandırın. Başka bir deyişle, eğer aşkı arıyorsanız, ayın 5'i ile 29'u arasında aşk hayatınızda güven sevgi ve duygu bağının yükseleceği enerjileri sevgi ile kabulde kalın ve akışta olun.
Başak burcu
Nisan 2024, Yönetici gezegeniniz Merkür retrosu ile ay ilerledikçe çok fazla heyecan verici durumlar olabilir, bir o kadar da gecikmeler, dönemeçler ve geri dönüşler olabilir. En çok dikkat edilmesi gereken, Jüpiter'in 21 Nisan'da Uranüs birleşimi olmalı. Büyük bir şans, değişim, talih karşınıza çıkabilir: uzun mesafeli seyahat, uluslararası ilişkiler veya iş hayatınız hukuksal konular, Bununla birlikte, bunun yerine size kişisel veya profesyonel gelişim için hayatınızı değiştirecek bir fırsat sunulabilir iyi değerlendirin. Nisan 2024’te iş veya aşk hayatınızda uzun vadeli planlar yapma eğilimindesiniz. Örneğin, taşınmak, nişanlanmak, evlenmek veya iş değişimi yeni bir iş kurmak gibi. Harekete geçmekte tereddüt etmeyin. Bekar Başaklar kalıcı bir ilişkiye adım atmanızı sağlayabilir.
Terazi burcu
Nisan 2024, Sizler için bu yılın en önemli dönemlerinden biri olabilir. Geçen ay gerçekleşen Ay tutulmasının enerjisi ile farkındalığınız arttı. Muhtemelen kendinizi yenilenmeye hazır hissediyorsunuz daha fazla ilerlemek, “yeni bir siz”e adım atmak için ilişkilerinizde sınandınız. Nisan, sizden iş, işbirliği, takım çalışması veya aşktaki büyük bir dönüşüme ışık tutacak. Fakat 21 Nisan'a dikkat; varlıklar, yatırımlar, zenginlik, ödemeler, miras veya yerleşim konularında büyük bir değişim ile karşılaşabilirsiniz. Detaylara takılmadan resmin bütününü görmeye odaklanın. Gökyüzü sizleri desteklerken şansınızı deneyin. Akışta kalın ama dikkatsiz olmayın. Bu enerjiler altında eş ya da sevgilinizin gelirinin de artması bu ay muhtemeldir. 8 Nisan'da ortaklık bölgenizde yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek ve bir başkasıyla birleşmeniz veya ayrılmanız için fırsatlar ve imtihanlar döngüsü sizler için. Evliyseniz eşiniz ile ortak kararlar alabilir, taşınmak, nişanlanmak, çocuk sahibi olmaya karar vermek veya evlenmek gibi ileriye yönelik uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Yine de çok aceleci olmayın ve gerçekten aynı fikirde olduğunuzdan emin olun; Merkür'ün gerileme aşaması birçok ayrıntıyı gizleyecektir dikkatli davranın.
Akrep burcu
Nisan 2024 sizleri uyanık kılacak. Aklınıza koyduğunuzu yapmakta zorlanabilirsiniz İletişimin gezegeni Merkür retrosu ile bir adım ileri, sonra iki adım geri gitmek zorunda kalabilirsiniz. 8 Nisan'da yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek ve muhtemelen yeni projelere başlamadan önce detayların farkına varacaksınız ve daha fazla müşteri yeni projeler için önemli kapılar açacak sizlere. Pek çok Akrep daha iyi bir iş ve yaşam dengesi kurmaya odaklanacaksınız ve çalışacaksınız. Günlük rutinleriniz, varsa personeliniz, evcil hayvanlarınız, sorumluluklarınız, özel hayatını ve daha fazlası gibi birçok şeyle ilgili gelişmeler ile karşı karşıyasınız. İletişimin gezegeni Merkür gerilemesi nedeniyle işlerinizin zorlaşacağı gecikmeler ve durgunluk olduğunu veya projelerde revizyonlar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eski bir proje veya iş arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmak istiyorsanız bu iyi bir zaman olabilir. Sağlığınızla ilgili olarak da psikolojinize dikkat edin özellikle tükenmiş olduğunuzu, geçmiş veya sırlarla ilgili daha gerçek ile karşı karşıya olduğunuzu fark edebilirsiniz. Gökyüzü sizi uyandırıyor, elinizden geldiğince akışta kalmaya gayret gösterin.