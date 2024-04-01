1 – 7 Nisan 2024 Haftalık Burç Yorumları

Koç, önemli kadersel olaylar ve yeni başlangıçlar sizleri karşılıyor. Oldukça yoğun bir şekilde yepyeni bir döneme başlamak üzere olduğunuzu hissedebilirsiniz. Burcunuzdaki 8 Nisan'daki güneş tutulması ile anka kuşu gibi dirileceksiniz. Bu hafta istediğinizi düşünün ve onu gerçekleştirmek için ileri gidin. Ayrıca bu ay ilişkilerle ilgili olarak, geçen ay ortaklık bölgenizdeki ay tutulmasının tetiklediği kadersel dönüm noktaları yaşıyorsunuz. Diğerlerinin yolları ayrılıyor olabilir. Ne olursa olsun, önümüzdeki günlerde hayatınızın çok dönüşeceğine inanın. Bununla birlikte, tüm ay boyunca iletişimin gezegeni Merkür gerilemesi nedeniyle geçmişten gelen olumsuz olaylar zorlayacak sizleri. Cazibe gezegeni Venüs, 5 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar evli ve ilişkisi devam eden Koçlar, romantizmin tadını çıkartın.

Boğa burcu

Nisan 2024 te gökyüzü enerjileri ışıl ışıl etkileri ile gökler parlıyor ve sen daha fazla zevk ve bolluğa hevesli olacaksın. Şansın başarının bereketin gezegeni Jüpiter, 25 Mayıs'a kadar burcunuzda olacak ve yaşamınızda her şeye şans getirecek. Ancak, ne istediğinizi açıkça netleştirmeli ve mücadele etmelisiniz. 20 Nisan yakınlarında beklenmedik büyük bir gelişme, atılım veya mukadder bir olay ortaya çıkabilir sizler için. 21 Nisanda Uranüs Jüpiter buluşuyor, 2018'den bu yana gözden kaçırılan bir şey bile olabilir; belki de içtenlikle edilen bir dua özlem veya hayal. Bu zamana yakın bir zamanda harekete geçin ve hayatınızı inşa etmek için amaçlarınızın peşinden gitme konusunda cesur olun. 8 Nisan'da yılın ilk Güneş Tutulması gerçekleşecek bu sektörde de Merkür gerilemesi 25 Nisan’a kadar devam edecek. Geçmişteki durumların ve insanların da yeniden hayatınızda olma talepleri ile karşılaşacak pek çok kişinin pişmanlığına tanıklık edeceksiniz. Dikkatli olun bir kemik aynı yerden iki kere kırılmaz. Önceliği kendinize verme zamanı. Aşk hayatınız boyut atlayacak akışta kalın. Nisan ayında rüyalarınız da sizlere rehberlik edecek akışta kalın.

İkizler burcu

Nisan 2024 yönetici gezegeniniz Merkür’ün retrosu ile başlıyor. Hayatınızın her noktasında gecikmeler, yanlış anlaşılmalar sizleri bir hayli zorlayabilir. Bu ay iş hayatınız önem kazanıyor. Profesyonel uğraşlar konusunda tam gaz ilerlemeyi istiyorsanız dürüstlükle daha fazla çalışmalısınız. 8 Nisandaki Güneş tutulması geçmişle ilgili konuları gündeminize getirebilir ve özel yaşamınızda ciddi yüzleşmeler ile karşılaşabilirsiniz. Mars, 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar başarı bölgenizde olacak. Bu, enerji ile kariyerinizdeki yolunuzu tamamen değiştirmek için çabalamalısınız. Özellikle tanınma, başarı, konusunda hak ettiğinizi aldığınızı hissetmiyorsanız, stratejilerinizi değerlendirmeniz veya bunun yerine yeni bir yol düşünmeniz gerekebilir. Şans eseri, bu kadar göksel destek sayesinde kendinizi geliştirebilecek, yeni bir iş kurabilir daha iyi bir iş bulabileceksiniz. 23 Nisan’dan itibaren dolunay, günlük rutinlerinizi, istihdamınızı, iş ve yaşam dengenizi ön plana çıkarıyor. Bu sıralarda büyük bir projeyi tamamlıyor, yeni müşteriler veya girişimler alıyor, hatta bir işten diğerine başlıyor olabilirsiniz. Daha fazla çalışmalı sorumluluk almalısınız.

Yengeç burcu

Nisan sizler için önemli bir ay. Bu ayın ilk ve muhtemelen en önemli teması kariyeriniz olacak. 8 Nisan'da kariyer hedeflerinizi, mirasınızı ve mesleki gelişiminizi ön plana çıkaran bir güneş tutulması gerçekleşecek. Yılık ilk Güneş tutulması ile hedeflerinizi tamamen değiştirmeniz için size bir kapı açabilir fark edin ve mücadeleci olun. Venüs 29 Nisana kadar sizleri destekliyor ve olumlu kariyer gelişimi için güçlendiriyor sizleri. İş hayatınızda terfi başvurusunda bulunmak veya daha iyi bir iş bulmak istiyorsanız bu ayı kullanın. İletişimin gezegeni Merkür'ün durağan seyri 26 Nisan’a kadar her türlü zihinsel karışıklığına ve zorluklara neden olabileceğini unutmayın; dolayısıyla muhtemelen inişler, çıkışlar ve gecikmelerle de uğraşacaksınız. Bu tutulmaların aynı zamanda evinizi, ailenizi veya ev yaşamınızı da derinden etkileyebileceğini unutmayın; örneğin sizi taşınmaya mecbur bırakacak yeni bir iş teklifi veya tamamen işe odaklanmışsanız aile bireyleriniz ve eşiniz ile ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz.