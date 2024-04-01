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1 – 7 Nisan 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 1 – 7 Nisan 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 00:50

Nisan ayı enerjileri gümbür gümbür geliyor! Merkür retrosu, tutulmalar burçları nasıl etkileyecek?  21 Nisan 2024 Uranüs Jüpiter ile 10 yıl sonra kavuşuyor. Özellikle bu tarihi not edin. 21 Nisan ve takip eden 10 gün boyunca karşınıza çıkanlara dikkat edin ve kararlar alırken öfkeye kapılmamaya dikkat edin.

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Koç burcu

Koç burcu

Koç, önemli kadersel olaylar ve yeni başlangıçlar sizleri karşılıyor. Oldukça yoğun bir şekilde yepyeni bir döneme başlamak üzere olduğunuzu hissedebilirsiniz. Burcunuzdaki 8 Nisan'daki güneş tutulması ile anka kuşu gibi dirileceksiniz. Bu hafta istediğinizi düşünün ve onu gerçekleştirmek için ileri gidin. Ayrıca bu ay ilişkilerle ilgili olarak, geçen ay ortaklık bölgenizdeki ay tutulmasının tetiklediği kadersel dönüm noktaları yaşıyorsunuz. Diğerlerinin yolları ayrılıyor olabilir. Ne olursa olsun, önümüzdeki günlerde hayatınızın çok dönüşeceğine inanın. Bununla birlikte, tüm ay boyunca iletişimin gezegeni Merkür gerilemesi nedeniyle geçmişten gelen olumsuz olaylar zorlayacak sizleri.  Cazibe gezegeni Venüs, 5 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar evli ve ilişkisi devam eden Koçlar, romantizmin tadını çıkartın. 

Boğa burcu

Nisan 2024 te gökyüzü enerjileri ışıl ışıl etkileri ile gökler parlıyor ve sen daha fazla zevk ve bolluğa hevesli olacaksın. Şansın başarının bereketin gezegeni Jüpiter, 25 Mayıs'a kadar burcunuzda olacak ve yaşamınızda her şeye şans getirecek. Ancak, ne istediğinizi açıkça netleştirmeli ve mücadele etmelisiniz. 20 Nisan yakınlarında beklenmedik büyük bir gelişme, atılım veya mukadder bir olay ortaya çıkabilir sizler için. 21 Nisanda Uranüs Jüpiter buluşuyor, 2018'den bu yana gözden kaçırılan bir şey bile olabilir; belki de içtenlikle edilen bir dua özlem veya hayal. Bu zamana yakın bir zamanda harekete geçin ve hayatınızı inşa etmek için amaçlarınızın peşinden gitme konusunda cesur olun. 8 Nisan'da yılın ilk Güneş Tutulması gerçekleşecek bu sektörde de Merkür gerilemesi 25 Nisan’a kadar devam edecek. Geçmişteki durumların ve insanların da yeniden hayatınızda olma talepleri ile karşılaşacak pek çok kişinin pişmanlığına tanıklık edeceksiniz. Dikkatli olun bir kemik aynı yerden iki kere kırılmaz. Önceliği kendinize verme zamanı. Aşk hayatınız boyut atlayacak akışta kalın. Nisan ayında rüyalarınız da sizlere rehberlik edecek akışta kalın. 

İkizler burcu

Nisan 2024 yönetici gezegeniniz Merkür’ün retrosu ile başlıyor. Hayatınızın her noktasında gecikmeler, yanlış anlaşılmalar sizleri bir hayli zorlayabilir.  Bu ay iş hayatınız önem kazanıyor. Profesyonel uğraşlar konusunda tam gaz ilerlemeyi istiyorsanız dürüstlükle daha fazla çalışmalısınız.  8 Nisandaki Güneş tutulması geçmişle ilgili konuları gündeminize getirebilir ve özel yaşamınızda ciddi yüzleşmeler ile karşılaşabilirsiniz. Mars, 22 Mart'tan 30 Nisan'a kadar başarı bölgenizde olacak. Bu, enerji ile kariyerinizdeki yolunuzu tamamen değiştirmek için çabalamalısınız. Özellikle tanınma, başarı, konusunda hak ettiğinizi aldığınızı hissetmiyorsanız, stratejilerinizi değerlendirmeniz veya bunun yerine yeni bir yol düşünmeniz gerekebilir. Şans eseri, bu kadar göksel destek sayesinde kendinizi geliştirebilecek, yeni bir iş kurabilir daha iyi bir iş bulabileceksiniz. 23 Nisan’dan itibaren dolunay, günlük rutinlerinizi, istihdamınızı, iş ve yaşam dengenizi ön plana çıkarıyor. Bu sıralarda büyük bir projeyi tamamlıyor, yeni müşteriler veya girişimler alıyor, hatta bir işten diğerine başlıyor olabilirsiniz. Daha fazla çalışmalı sorumluluk almalısınız. 

Yengeç burcu 

Nisan sizler için önemli bir ay.  Bu ayın ilk ve muhtemelen en önemli teması kariyeriniz olacak. 8 Nisan'da kariyer hedeflerinizi, mirasınızı ve mesleki gelişiminizi ön plana çıkaran bir güneş tutulması gerçekleşecek. Yılık ilk Güneş tutulması ile hedeflerinizi tamamen değiştirmeniz için size bir kapı açabilir fark edin ve mücadeleci olun.  Venüs 29 Nisana kadar sizleri destekliyor ve olumlu kariyer gelişimi için güçlendiriyor sizleri. İş hayatınızda terfi başvurusunda bulunmak veya daha iyi bir iş bulmak istiyorsanız bu ayı kullanın. İletişimin gezegeni Merkür'ün durağan seyri 26 Nisan’a kadar her türlü zihinsel karışıklığına ve zorluklara neden olabileceğini unutmayın; dolayısıyla muhtemelen inişler, çıkışlar ve gecikmelerle de uğraşacaksınız. Bu tutulmaların aynı zamanda evinizi, ailenizi veya ev yaşamınızı da derinden etkileyebileceğini unutmayın; örneğin sizi taşınmaya mecbur bırakacak yeni bir iş teklifi veya tamamen işe odaklanmışsanız aile bireyleriniz ve eşiniz ile ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Aslan burcu

Aslan burcu

Nisan 2024 sizler için büyük dönüşümleri beraberinde getiriyor kişisel ve mesleki gelişiminizi nasıl sürdürmek istediğinizi netleştirmelisiniz. İletişimin gezegeni Merkür retrosu 8 Nisan yılın ilk Güneş tutulması ile sizi konfor alanınızın dışına çıkmanız için destekliyor.  Arkadaşlıklar akrabalık ilişkileri sportif aktiviteler akademik veya felsefi gelişim, medya ile ilgili alanlarda gelişime açık olun.  Bakış açınız dönüşecek ve daha başarılı olacaksınız. İş hayatınızda heyecan verici yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz.  Merkür'ün gerilemesinin tüm bu konuları yavaşlatacağını,  zihinsel karışıklığa neden olacağını unutmayın. Bu enerjiyi kullanmanın en iyi yolu geçmişteki konulara yaşanmışlıklara dönün ve bunları şifalandırın. Başka bir deyişle, eğer aşkı arıyorsanız, ayın 5'i ile 29'u arasında aşk hayatınızda güven sevgi ve duygu bağının yükseleceği enerjileri sevgi ile kabulde kalın ve akışta olun. 

Başak burcu 

Nisan 2024,  Yönetici gezegeniniz Merkür retrosu ile ay ilerledikçe çok fazla heyecan verici durumlar olabilir, bir o kadar da gecikmeler, dönemeçler ve geri dönüşler olabilir. En çok dikkat edilmesi gereken, Jüpiter'in 21 Nisan'da Uranüs birleşimi olmalı. Büyük bir şans, değişim, talih karşınıza çıkabilir: uzun mesafeli seyahat, uluslararası ilişkiler veya iş hayatınız hukuksal konular,  Bununla birlikte, bunun yerine size kişisel veya profesyonel gelişim için hayatınızı değiştirecek bir fırsat sunulabilir iyi değerlendirin.  Nisan 2024’te iş veya aşk hayatınızda uzun vadeli planlar yapma eğilimindesiniz. Örneğin, taşınmak, nişanlanmak, evlenmek veya iş değişimi yeni bir iş kurmak gibi. Harekete geçmekte tereddüt etmeyin. Bekar Başaklar kalıcı bir ilişkiye adım atmanızı sağlayabilir. 

Terazi burcu 

Nisan 2024, Sizler için bu yılın en önemli dönemlerinden biri olabilir. Geçen ay gerçekleşen Ay tutulmasının enerjisi ile farkındalığınız arttı. Muhtemelen kendinizi yenilenmeye hazır hissediyorsunuz daha fazla ilerlemek, “yeni bir siz”e adım atmak için ilişkilerinizde sınandınız.  Nisan, sizden iş, işbirliği, takım çalışması veya aşktaki büyük bir dönüşüme ışık tutacak. Fakat 21 Nisan'a dikkat; varlıklar, yatırımlar, zenginlik, ödemeler, miras veya yerleşim konularında büyük bir değişim ile karşılaşabilirsiniz. Detaylara takılmadan resmin bütününü görmeye odaklanın.  Gökyüzü sizleri desteklerken şansınızı deneyin. Akışta kalın ama dikkatsiz olmayın. Bu enerjiler altında eş ya da sevgilinizin gelirinin de artması bu ay muhtemeldir. 8 Nisan'da ortaklık bölgenizde yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek ve bir başkasıyla birleşmeniz veya ayrılmanız için fırsatlar ve imtihanlar döngüsü sizler için. Evliyseniz eşiniz ile ortak kararlar alabilir, taşınmak, nişanlanmak, çocuk sahibi olmaya karar vermek veya evlenmek gibi ileriye yönelik uzun vadeli adımlar atabilirsiniz. Yine de çok aceleci olmayın ve gerçekten aynı fikirde olduğunuzdan emin olun; Merkür'ün gerileme aşaması birçok ayrıntıyı gizleyecektir dikkatli davranın. 

Akrep burcu 

Nisan 2024 sizleri uyanık kılacak.   Aklınıza koyduğunuzu yapmakta zorlanabilirsiniz İletişimin gezegeni Merkür retrosu ile bir adım ileri, sonra iki adım geri gitmek zorunda kalabilirsiniz. 8 Nisan'da yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek ve muhtemelen yeni projelere başlamadan önce detayların farkına varacaksınız ve daha fazla müşteri yeni projeler için önemli kapılar açacak sizlere. Pek çok Akrep daha iyi bir iş ve yaşam dengesi kurmaya odaklanacaksınız ve çalışacaksınız.  Günlük rutinleriniz, varsa personeliniz, evcil hayvanlarınız, sorumluluklarınız, özel hayatını ve daha fazlası gibi birçok şeyle ilgili gelişmeler ile karşı karşıyasınız.  İletişimin gezegeni Merkür gerilemesi nedeniyle işlerinizin zorlaşacağı gecikmeler ve durgunluk olduğunu veya projelerde revizyonlar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eski bir proje veya iş arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmak istiyorsanız bu iyi bir zaman olabilir. Sağlığınızla ilgili olarak da psikolojinize dikkat edin özellikle tükenmiş olduğunuzu, geçmiş veya sırlarla ilgili daha gerçek ile karşı karşıya olduğunuzu fark edebilirsiniz. Gökyüzü sizi uyandırıyor, elinizden geldiğince akışta kalmaya gayret gösterin.

Yay burcu

Yay burcu

Nisan 2024 sizler için dönüşüm getiriyor. Geçen ay gerçekleşen tutulma ile birçok yeni insanla tanışmış olabilirsiniz. Yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek ve gerçek aşk, romantizm, çocuklar veya doğurganlık ile ilgili yeni güzellikler getirecek sizlere. Başka bir deyişle, yaratıcılığınızı meslek hayatınıza başarı olarak yansıtmanız mümkün. Zekanızı iletişim becerinizi ortaya koymalısınız. Bekarlar ruh eşiyle tanışabilir, çiftler ise önemli kararlarını uygulayabilir, ilişkilerinde uyum ve sevgiyi güçlendirebilirler. Fakat güven sorunu yaşayan, sevgi bağı içinde olmayan Yaylar ayrılabilirler.  Çocuk sahibi olmak istiyorsanız şanslı olabilirsiniz. Özellikle Venüs'ün 5 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar destekleyici enerjisini iyi değerlendirin. Bu büyük enerjinin kıymetini bilin.  Fakat iletişimin gezegeni Merkür gerilemesinin gerçekleşeceğini ve bunun bu temalar etrafında kafa karışıklığına, gecikmelere, yanlış iletişim ve sorunlara neden olabileceğini unutmayın. Geçmiş ile alakalı işler ve ilişkilerden uzak durmaya çalışın. 

Oğlak burcu 

Nisan 2024 gümbür gümbür enerjiler getiriyor sizlere. Geçtiğimiz ay aşk ilişkilerine, ailenize ve arkadaşlarınız ile ilgilenmek zorunda kaldıysanız şimdi bu alanlarda emeklerinizin karşılığını almaya hazır olun. 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs ile birleşecek. Hayatınızda kaderin büyük bir cilvesi veya ani bir haber ile önemli bir arzunuz gerçekleşebilir.  Bu zamana yakın gerçek aşk, çocuklar veya doğurganlık huzur ile ilgili sorunlar yaşadıysanız ardınızda kalıyor.  Bu güçlü enerjiler altında şansınızı deneyin!. 8 Nisan'daki yılın ilk güneş tutulması taşınma, yenileme, yeniden dekore etme veya yer değiştirme gibi yeni bir başlangıcı getirebilir sizlere.  Yakında bir kira sözleşmesi imzalayabilir, bir mülk satın alabilir veya satabilirsiniz. Venüs 5 Nisan’dan 29 Nisan’a kadar yaşamlarınıza huzur, dinginlik ve denge fırsatları getiriyor. 

Kova burcu 

Nisan 2024 sizi ilerlemeye davet ediyor. Fakat iletişimin gezegeni Merkür retrosu geçmişiniz ile ilgili sorunları yeniden gündeminize getirecek ama yine de geçmişinizi gözden geçiriyor. Bu enerjiler yeni sizi arınmış yapılanmış ve olgunlukla hareket etmeniz için Plüton'un burcunuzdaki yirmi yıllık geçişi ile destekleyici.  Ayrıca, 21 Nisan’dan itibaren ev, aile yaşamınızla ilgili değişen her şeye dikkat edin; Jüpiter, gezegen yöneticiniz Uranüs ile birleşerek bir şeylerin büyük ölçüde değişmek üzere olduğunu fark etmeyi seçin. Beklenmeyeni beklemelisiniz. Finansal konularda kayıplara dikkat edin. Risk almayın ve hukuki konularda dikkati elden bırakmayın. 

Balık burcu

Heyecan dolu bir ay sizleri karşılıyor.  Mars sizlere hem dersler hem de destekleyici enerjileri ile güç veriyor. Şimdi, yeni girişimler başlatmak, harekete geçmek, liderlik etmek ve yeni girişimlere girişmek için en iyi zamanlardan biri. Nisan ayı enerjilerini akıllıca değerlendirmelisiniz çünkü iki yıl boyunca bu kadar güçlü bir enerji ile karşılaşmayacaksınız.  21 Nisan’da Jüpiter'in Uranüs ile birleştiğinde ortaya çıkan her şeye daha fazla dikkat edin. Bu, bir buluş, dahiyane bir fikir, bakış açınızı değiştiren güçlü bir konuşma veya bir arkadaşınızdan, kardeşinizden veya komşunuzdan sizi şok edecek bir bilgide olabilir. Duymayı görmeyi anlamayı seçin.  Bu temalar sizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir.  Yılın ilk Güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek maaş artışı, yeni iş teklifi veya müşteri, ek uğraşlar veya daha önce deneyimlemediğiniz para kazanma fırsatı gibi yeni bir başlangıçlara hazır olun. Tutulma mevsimi enerjisi nedeniyle varlıklar, yatırımlar ve partnerinizin geliri ile ilgili konular, yerleşimler, miraslar ve diğer büyük parasal konular da sürprizlere hazır olun ve akışta kalın. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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