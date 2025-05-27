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1+1 Evlerde Tek Başına Yaşayanlar Yalnız Yaşamanın Gerçekleri Anlattı

1+1 Evlerde Tek Başına Yaşayanlar Yalnız Yaşamanın Gerçekleri Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.05.2025 - 16:43

Malum, çağımız bireysellik çağı... O yüzden tek başına yaşayanlar veya yaşamak isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yalnızlığı sevenler de hem ekonomik hem de pratik olması nedeniyle 1+1 veya stüdyo diye tabir edilen görece küçük konutları tercih ediyor. Bu bağımsızlık hissi pek çok kişiye de 1+1 kutu gibi bir evde yalnız yaşama hayalleri kurduruyor. Peki bu küçük kişisel krallıklar zamanla nasıl hissettiriyor? Onu da X'teki mizahşörlerden öğrendik.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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