1+1 Evlerde Tek Başına Yaşayanlar Yalnız Yaşamanın Gerçekleri Anlattı

Malum, çağımız bireysellik çağı... O yüzden tek başına yaşayanlar veya yaşamak isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yalnızlığı sevenler de hem ekonomik hem de pratik olması nedeniyle 1+1 veya stüdyo diye tabir edilen görece küçük konutları tercih ediyor. Bu bağımsızlık hissi pek çok kişiye de 1+1 kutu gibi bir evde yalnız yaşama hayalleri kurduruyor. Peki bu küçük kişisel krallıklar zamanla nasıl hissettiriyor? Onu da X'teki mizahşörlerden öğrendik.