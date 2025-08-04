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04 – 10 Ağustos 2025 Haftalık Numeroskobunuz

etiket 04 – 10 Ağustos 2025 Haftalık Numeroskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 11:43

✨ Sayıların Enerjisiyle Rehberlik Alın

Numeroloji, sayıların sembolik ve enerjisel anlamlarını inceleyerek, yaşamımıza etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Bu hafta gökyüzüyle birlikte çalıştığı gözlemlenen sayılar: 844, 520 ve 1110.

🔍 Sayıların Tek Basamağa İndirilmesi

  • 844 → 8 + 4 + 4 = 16 → 1 + 6 = 7

  • 520 → 5 + 2 + 0 = 7

  • 1110 → 1 + 1 + 1 + 0 = 3

👉 Haftalık etkiler: 7 – 7 – 3

Bu hafta spiritüel derinleşme (7) ve yaratıcılık (3) ön planda!

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🔑 Kişisel Doğum Sayınızı Bulun

🔑 Kişisel Doğum Sayınızı Bulun

Haftalık numeroskopunuzu daha etkili kullanmak için kişisel doğum sayınızı bilmeniz önemlidir. Bu sayı, yıl boyunca sizi etkileyen ana enerji alanını temsil eder.

Nasıl Hesaplanır?

Doğum tarihinizdeki tüm rakamları toplayın ve tek basamağa indirin.Örnek 1 – 27 Ağustos 2025

  • 2 + 7 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5 = 26 → 2 + 6 = 8

Örnek 2 – 4 Kasım 2025

  • 4 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5 = 15 → 1 + 5 = 6

🔮 Sayıların Enerjileri & Haftalık Mesajları

🔮 Sayıların Enerjileri & Haftalık Mesajları

1 – Yeni Başlangıçlar, Liderlik, Benlik Bilinci

  • 1110 içindeki üç tane 1 → Liderliğini ortaya koy, kendine güven.

  • 🗝️ Mesaj: Sabırla yönet, gücünü içsel merkezinden al.

2 – İlişkiler, Duygusal Denge, İş Birliği

  • 520 içindeki 2 → İlişkilerde uyum ve sabır zamanı.

  • 🗝️ Mesaj: Duygularını bastırma, anlayışla dengeyi kur.

3 – Yaratıcılık, İletişim, Neşe

  • 1110 toplamı 3 → Yaratıcılığını ifade et, sesini duyur.

  • 🗝️ Mesaj: Sanat, yazı, iletişim kanallarını kullanarak kendini göster.

4 – Disiplin, Sorumluluk, Temel Oluşturma

  • 844’teki iki 4 → Sorumluluklar artıyor, düzen kurma zamanı.

  • 🗝️ Mesaj: Plan yap, adım adım ilerle.

5 – Değişim, Özgürlük, Macera

  • 520’deki 5 → Değişim arzusu yüksek ama denge gerek.

  • 🗝️ Mesaj: İçsel özgürlüğü, dışsal karmaşadan ayır.

6 – Aile, Sevgi, Hizmet

  • Dolaylı olarak etkili.

  • 🗝️ Mesaj: Sevdiklerinle ilgilen, ihmal ettiğin bağlara yönel.

7 – Spiritüellik, Bilgelik, İçe Dönüş

  • Hem 844 hem 520 → 7

  • Bu hafta 7’nin etkisi güçlü: İçsel sezgiler, yalnızlık, dua, meditasyon öne çıkıyor.

  • 🗝️ Mesaj: Sessizlikten gelen sesleri dinle, ruhunun yoluna güven.

8 – Güç, Karma, Maddi Başarı

  • 844’ün başındaki 8 → Maddi sorumluluklar, güç sınavları gündemde.

  • 🗝️ Mesaj: Başarıyı yalnızca dışarıda değil, içsel olarak da ölç.

9 – Tamamlanma, Evrensel Sevgi, Bırakma

  • Doğrudan değil ama dolaylı etkili.

  • 🗝️ Mesaj: Affet, serbest bırak. Bittiğini onurlandır.

✨ Bu Hafta Hatırlatmalar:

✨ Bu Hafta Hatırlatmalar:

  • İçsel sezgine güven

  • Yaratıcılığı baskılama

  • İlişkilerde yavaşla, sabret

  • Disiplinli ol, ama kendine sert olma

  • Ruhunun rehberliğini hisset

🔔 Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

💫 AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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