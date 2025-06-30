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Temmuz Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı, ilişkiler, ortaklıklar veya evlilikle ilgili önemli bir karar almanıza neden olabilir. Bu dolunay, hayatınızda bazı sınırları netleştirmenize ve dengeleri yeniden kurmanıza yardımcı olabilir. 

7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte içsel dünyanızda hızlı ve beklenmedik dönüşümler başlayabilir. Bu etki bilinçaltınızı ve ruhsal sürecinizi tetikleyebilir. 

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise değerleriniz, öz güveniniz ve maddi konularda yeni bir sayfa açabileceğinizi gösteriyor. 

17 Temmuz'da başlayacak Merkür retrosu ise para, iletişim ve özgüven konularında bazı belirsizlikler getirebilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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