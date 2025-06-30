Temmuz Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı, ilişkiler, ortaklıklar veya evlilikle ilgili önemli bir karar almanıza neden olabilir. Bu dolunay, hayatınızda bazı sınırları netleştirmenize ve dengeleri yeniden kurmanıza yardımcı olabilir.

7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte içsel dünyanızda hızlı ve beklenmedik dönüşümler başlayabilir. Bu etki bilinçaltınızı ve ruhsal sürecinizi tetikleyebilir.

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise değerleriniz, öz güveniniz ve maddi konularda yeni bir sayfa açabileceğinizi gösteriyor.

17 Temmuz'da başlayacak Merkür retrosu ise para, iletişim ve özgüven konularında bazı belirsizlikler getirebilir.