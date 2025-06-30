Temmuz Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

10 Temmuz’daki dolunay, mevcut ilişkilerinizde bir dönüm noktası olacak. Bazı Yengeçler partnerleriyle yüzleşmeler yaşayabilir ya da ilişkilerde yeni bir denge kurma kararı alabilir. Bekar Yengeçler için ise bu süreç eski ilişkilerle hesaplaşma zamanı olabilir. Venüs 31 Temmuz’da sizin burcunuza geçiyor; bu da ayın son günlerinde çekiciliğinizin artacağı, sevgiye açık bir hale geleceğiniz anlamına geliyor. Özellikle duygusal bağlar, romantik yakınlaşmalar bu süreçte ön planda olacak. Ancak 17 Temmuz’dan itibaren başlayacak Merkür retrosu, aşkı ifade etmekte zorluklar veya iletişim kopuklukları yaratabilir.