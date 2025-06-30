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Temmuz Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

10 Temmuz’daki dolunay, mevcut ilişkilerinizde bir dönüm noktası olacak. Bazı Yengeçler partnerleriyle yüzleşmeler yaşayabilir ya da ilişkilerde yeni bir denge kurma kararı alabilir. Bekar Yengeçler için ise bu süreç eski ilişkilerle hesaplaşma zamanı olabilir. Venüs 31 Temmuz’da sizin burcunuza geçiyor; bu da ayın son günlerinde çekiciliğinizin artacağı, sevgiye açık bir hale geleceğiniz anlamına geliyor. Özellikle duygusal bağlar, romantik yakınlaşmalar bu süreçte ön planda olacak. Ancak 17 Temmuz’dan itibaren başlayacak Merkür retrosu, aşkı ifade etmekte zorluklar veya iletişim kopuklukları yaratabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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