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Yengeç Burcu
Mayıs Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Ayın ilk yarısı sosyal çevre, hayaller ve yaratıcılık ön planda olacak. Güneş’in Boğa burcundaki seyri size arkadaşlarınızla ilgili yeni sınavlar getirebilir.

12 Mayıs Akrep Dolunayı ruh halinizi derinden etkileyebilir: aşkta, hobilerde ya da çocuklarla ilgili konularda bir tamamlanma, fark ediş ya da duygusal yüzleşme yaşayabilirsiniz.

25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiyor, yani kariyer evine. Önümüzdeki 2.5 yıllık süreçte iş hayatında daha ciddi sorumluluklar almanız ve “büyümeniz” gerekebilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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