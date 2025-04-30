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Yengeç Burcu
Mayıs Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

12 Mayıs’taki Dolunay aşk evinde gerçekleşiyor! Bu kalbini açman ya da bir ilişkide “oluyor mu, olmuyor mu?” sorusunun cevabını netleştirmen anlamına geliyor.

Eğer yalnızsanız güzel haber: bu dönem yeni bir flört başlayabilir. Kötü haber: duygusal derinlik isteğiniz artacak bu nedenle yüzeysel hiçbir şeye tahammülünüz olmayabilir.

23–24 Mayıs’ta Ay, Venüs ve Satürn arasındaki olumlu açı, aşkı daha ciddi bir zemine taşıyabilir. Uzun vadeli ilişki düşünenler için destekleyici bir açı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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