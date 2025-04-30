Mayıs Yengeç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

12 Mayıs’taki Dolunay aşk evinde gerçekleşiyor! Bu kalbini açman ya da bir ilişkide “oluyor mu, olmuyor mu?” sorusunun cevabını netleştirmen anlamına geliyor.

Eğer yalnızsanız güzel haber: bu dönem yeni bir flört başlayabilir. Kötü haber: duygusal derinlik isteğiniz artacak bu nedenle yüzeysel hiçbir şeye tahammülünüz olmayabilir.

23–24 Mayıs’ta Ay, Venüs ve Satürn arasındaki olumlu açı, aşkı daha ciddi bir zemine taşıyabilir. Uzun vadeli ilişki düşünenler için destekleyici bir açı.