Beşinci eve denk gelen Merkür retrosu ayın ilk günlerinde eğlence, hobi ve çocuklarla ilgili harcamaları yeniden hesaplatıyor; ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönünce rakamlar sadeleşiyor. Dördüncü evde yeniden ileri giden Venüs ev ve aile bütçesinde uzlaşmayı kolaylaştırıyor. İkinci evde buluşan Mars ve Jüpiter kazanç kapılarını açık tutuyor, harcama isteğini de büyütüyor. Güneş ve Jüpiter karesi kazancına dair abartılı umutlar yaratabilir. Ay sonunda Güneş Yay'a geçerken iş düzeninde maaş, ek mesai ve gündelik gider konuları öne çıkıyor. İkizler Dolunayı on ikinci evinde gizli kalan bir giderin netleşmesini sağlayabilir. Satın almadan önce ihtiyaç listesini hazırla. Duygusal alışverişten önce sepetindeki ürünleri bir gün beklet. Ortak aile masraflarını açıkça konuşmak olası kırgınlığı önler.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…