Ağustos Yengeç Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu ay gökyüzündeki hareketlilik seni de etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle Dolunay'ın enerjisi, hormonal dengen ve vücudunun su tutma kapasitesi üzerinde belirgin bir etki yaratabilir. Bu süreçte vücudun, normalden daha çok ödem toplamaya meyilli olabilir. Bu durum, hem fiziksel hem de duygusal sağlığını etkileyebilir.

Ayın ikinci yarısında ise Aslan Yeni Ayı ile birlikte sağlık konularında mide ve bağırsak sistemin öne çıkacak gibi görünüyor. Bu dönemde, sağlığına dikkat etmek ve özellikle beslenme alışkanlıklarına özen göstermek oldukça önemli olacak. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, bu ay senin için mucizevi sonuçlar doğurabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…