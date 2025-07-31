Ağustos Yengeç Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu ayın enerjisi seninle! Ağustos'un ilk yarısında etkili olan Kova Dolunayı (9 Ağustos), özellikle maddi konularda büyük bir farkındalık yaratıyor. Ortak gelirler, miraslar, prim ya da tazminat gibi konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsin. Belki de beklenmedik bir miras, belki de yıllardır beklediğin bir tazminat... Kim bilir?

Tam da bu noktada, Merkür retrosunun da sona ermesiyle birlikte daha net kararlar alabilir ve yatırımlarını yeniden yapılandırabilirsin. Lakin ay ortasından itibaren risk almaktan kaçınmamalısın, çünkü bazı fırsatlar sadece cesaretle açılır. Belki de biraz cesaret, kariyer hayatını değiştirecek olan o fırsatı yakalamanı sağlar.

22 Ağustos’taki Başak Yeni Ayı ise seni yakın çevrenle ilgili düzenlemelere ve yenilenmeye yönlendiriyor. Yeni bir eğitime başlamak, kısa ama etkileyici seyahatler yapmak ya da günlük hayatında küçük ama etkili değişimler yaratmak isteyebilirsin. Akrabalar, komşular ya da kardeşlerle olan ilişkilerinde sevgi dolu gelişmeler olabilir. Belki de uzun zamandır görmediğin bir akrabanla yeniden bağlantı kurarsın ya da komşularınla daha sıcak ilişkiler geliştirirsin.

Aşk hayatınsa 25 Ağustos itibarıyla adeta ışıltıya bürünüyor. Venüs’ün Aslan burcuna geçişi seni kendine daha çok güvenir hale getiriyor ve çekim gücünü artırıyor. Birlikteliğin varsa, ortak maddi hedefler üzerine konuşmak ilişkinizi derinleştirebilir. Eğer yalnızsan, biriyle arandaki bağ, sadece maddi değil, duygusal anlamda da fazlasıyla doyurucu olabilir. Belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açma zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de bu ay, hayatının aşkıyla tanışma ayı olacak! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...