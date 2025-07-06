7 Temmuz - 13 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta sonu Terazi burcunda gerçekleşecek olan ilk dördün, sana bedeninle olan ilişkini yeniden gözden geçirme ve dengenin önemini hatırlatma fırsatı sunuyor. Bu dönemde özellikle omurgan, böbreklerin ve bel bölgen hassaslaşabilir ve ekstra bakım gerektirebilir. Bu yüzden, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ve bedeninle barışık olmanın ne kadar önemli olduğunu unutma.

Beslenme ve dinlenme dengesini kurmak, bu hassas dönemi daha rahat geçirmene yardımcı olabilir. Yeterli ve dengeli beslenme, enerji seviyelerini yükseltirken, kaliteli bir uyku da bedenin yenilenmesine yardımcı olur. Ayrıca, su tüketimini artırmak, böbreklerin düzgün çalışmasını sağlar ve bel bölgesindeki ağrıları hafifletebilir. Denge çalışmaları yapmak, belki de bir yoga ya da pilates dersine katılmak da bu dönemde oldukça faydalı olabilir. Hadi sağlığın için harekete geç. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…