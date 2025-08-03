4 Ağustos - 10 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz inişli çıkışlı olabilir. Kova burcunda meydana gelen Dolunay, hormon dengenin biraz oynayabileceğini ve duygusal sindirim sisteminin biraz sarsılabileceğini gösteriyor.

Dolunay'ın elektriksel etkisi, ruhsal dalgalanmalar da yaratabilir. Bu, duygusal enerjinin biraz yüksek olabileceği ve belki de biraz daha duygusal tepkiler verebileceğin anlamına gelir. Ama hey, bu tamamen normal ve kabul edilebilir. Kendine biraz daha fazla sevgi ve anlayış göster.

Uyku düzenini bozacak şeylerden kaçın, çünkü iyi bir gece uykusu, tüm bu duygusal enerjiyi yönetmenin anahtarı olabilir. Belki biraz daha erken yatmayı düşün veya belki de o sevdiğin diziye biraz ara ver. Ve gece ışığını azaltmayı unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…