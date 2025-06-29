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Yengeç Burcu
30 Haziran - 6 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
30 Haziran 2025 - 6 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 30 Haziran - 6 Temmuz haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz dalgalı bir enerji söz konusu olacak. Haftanın başında Neptün'ün retrosu, duygusal anlamda bir yoğunluk ve stres yaratma potansiyeli taşıyor. Bu durum, özellikle mide ve göğüs bölgende rahatsızlık hissi yaratabilir. Bu durum karşısında ise bitki çayları ve hafif masajlar gibi doğal çözümlerden yardım alabilirsin. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün hareketiyle birlikte iletişim konusunda kendini daha güçlü hissedeceksin. Ancak bu dönemde strese karşı gevşeme tekniklerine ve uyku düzenine ekstra özen göstermen gerekecek. Belki de hem bedensel hem ruhsal anlamda iniş çıkışların yaşandığı ve stresin attığı bu hafta boyunca küçük kaçamaklar da yapmalısın. Özellikle sanatla ve doğayla iç içe olacağın aktiviteler sana iyi gelecek. Gördüğün gibi, biraz inişli çıkışlı enerjilerle dolu olacak bu dönemi keyifli ve verimli bir şekilde geçirmek de senin elinde! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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