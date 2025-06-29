30 Haziran - 6 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz dalgalı bir enerji söz konusu olacak. Haftanın başında Neptün'ün retrosu, duygusal anlamda bir yoğunluk ve stres yaratma potansiyeli taşıyor. Bu durum, özellikle mide ve göğüs bölgende rahatsızlık hissi yaratabilir. Bu durum karşısında ise bitki çayları ve hafif masajlar gibi doğal çözümlerden yardım alabilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün hareketiyle birlikte iletişim konusunda kendini daha güçlü hissedeceksin. Ancak bu dönemde strese karşı gevşeme tekniklerine ve uyku düzenine ekstra özen göstermen gerekecek. Belki de hem bedensel hem ruhsal anlamda iniş çıkışların yaşandığı ve stresin attığı bu hafta boyunca küçük kaçamaklar da yapmalısın. Özellikle sanatla ve doğayla iç içe olacağın aktiviteler sana iyi gelecek. Gördüğün gibi, biraz inişli çıkışlı enerjilerle dolu olacak bu dönemi keyifli ve verimli bir şekilde geçirmek de senin elinde! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…