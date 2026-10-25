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Yengeç Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, hafta arkadaşlık alanındaki dolunayla duygusal yoğunluğun mide ve göğüs çevrende bir sıkışma olarak hissedilmesine yol açabilir. Gruplarda yenen yağlı ve ağır yemekler ilk günlerde midene yük bindirebilir; tabağına küçük porsiyonlar koy. Güneş'in beşinci evdeki konumu keyifli bir uğraşın moralini yükselteceğini söylüyor. Merkür'ün geri yürüyüşü sürerken uyku düzenin kayabilir; yatmadan bir saat önce ışıkları kısmak yardımcı olur. Hafta sonunda Ay'ın burcuna girmesiyle duygusal yeme isteğin artabilir; gerçekten acıktığında yemeye başla. Ihlamur ya da papatya çayı göğsündeki gerginliği hafifletir, sevdiklerinle paylaşılan sakin bir sofra da ruh halini dengeler. Bol su içmeyi unutma. Akşam yemeğinden sonra on dakika yavaş bir yürüyüş yapmak mideni rahatlatır, gece atıştırmalarından da vazgeçirir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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