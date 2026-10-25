Sevgili Yengeç, hafta arkadaşlık alanındaki dolunayla duygusal yoğunluğun mide ve göğüs çevrende bir sıkışma olarak hissedilmesine yol açabilir. Gruplarda yenen yağlı ve ağır yemekler ilk günlerde midene yük bindirebilir; tabağına küçük porsiyonlar koy. Güneş'in beşinci evdeki konumu keyifli bir uğraşın moralini yükselteceğini söylüyor. Merkür'ün geri yürüyüşü sürerken uyku düzenin kayabilir; yatmadan bir saat önce ışıkları kısmak yardımcı olur. Hafta sonunda Ay'ın burcuna girmesiyle duygusal yeme isteğin artabilir; gerçekten acıktığında yemeye başla. Ihlamur ya da papatya çayı göğsündeki gerginliği hafifletir, sevdiklerinle paylaşılan sakin bir sofra da ruh halini dengeler. Bol su içmeyi unutma. Akşam yemeğinden sonra on dakika yavaş bir yürüyüş yapmak mideni rahatlatır, gece atıştırmalarından da vazgeçirir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…