21 Temmuz - 27 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş, Aslan burcunun sıcak kollarına geçiş yapıyor ve bu da maddi meselelerin sahne önüne çıkmasına neden oluyor. Haftanın ilk günlerinde, belki de hafızanın derin köşelerinde unutulmuş bir borç, ödeme ya da eski bir iş bağlantısı, beklenmedik bir şekilde tekrar karşına çıkabilir. Ancak bu sefer, çözümü bulmak tamamen senin elinde.

Tabii bir yandan da hafta ortasına doğru meydana gelecek olan Aslan burcundaki Yeni Ay'ın enerjisi ile birlikte maddi anlamda yeni fırsatlar kapını çalabilir. Belki yeni bir maaş teklifi, belki freelance bir iş teklifi ya da tamamen beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilirsin. Çünkü hem Güneş hem Yeni Ay, seni sağlam ve kararlı adımlar atmaya teşvik ediyor. İş ve para konularında uzun vadeli düşünme eğilimindesin. Bu durumun kâr getireceği de aşikar!

Aşk hayatında ise güven duygusu her zamankinden daha önemli hale geliyor. Yeni Ay'ın etkisiyle, ilişkinde daha net sınırlar çizmek isteyebilirsin. Belki de ciddi bir konuşma yapma zamanı gelmiştir. ÖTe yandan eğer yalnızsan, kararlı ve güven veren biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Görünen o ki bu hafta duygusal anlamda heyecan verici ve eğlenceli yeni başlangıçlar yapabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…