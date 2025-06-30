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Temmuz Yay Burcu Aylık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Yay ve yükselen Yay burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Yay ve yükselen Yay burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Bu ayın en önemli gökyüzü olayı olan Uranüs’ün 7 Temmuz’da İkizler burcuna geçişi. Bu sizin için ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında yepyeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu geçiş, ani kararlar, hızlı gelişmeler ve bağ kurduğunuz insanlarla olan ilişkilerde büyük dönüşümler getirebilir. 

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı maddi alanlarda netleşmeler veya bir borcun kapanışı anlamına gelebilir. 

24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki süreçlerde yeni bir başlangıç şansı sunuyor. Ancak 17 Temmuz’da başlayacak Merkür retrosu uzaklarla ilgili planlarda aksamalara ya da bilgi karışıklıklarına neden olabilir. Siz en iyisi bu aralar duyduğunuza değil gördüğünüze inanın.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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