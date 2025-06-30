Temmuz Yay Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınızda oldukça hareketli ve şaşırtıcı bir ay olabilir. Uranüs’ün tam karşıt burcunuz olan İkizler’e geçişi, ciddi ilişkilerde ani kararları beraberinde getirebilir. Bekar Yaylar için beklenmedik bir yakınlaşma veya hızla gelişen bir ilişki yaşanabilir. İlişkisi olan Yaylar ise özgürlük ve bireysel alan ihtiyacı nedeniyle bazı gerilimler yaşayabilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, özellikle uzak mesafeli ilişkiler ya da farklı kültürlerden insanlarla romantik bir bağlantı kurma olasılığını artırıyor. Fakat 17 Temmuz sonrası başlayan Merkür retrosu iletişimde pürüzler yaratabilir; eski sevgililerden gelen haberler ya da geri dönüş ihtimalleri doğabilir.