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Temmuz Yay Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Yay ve yükselen Yay burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Aşk hayatınızda oldukça hareketli ve şaşırtıcı bir ay olabilir. Uranüs’ün tam karşıt burcunuz olan İkizler’e geçişi, ciddi ilişkilerde ani kararları beraberinde getirebilir. Bekar Yaylar için beklenmedik bir yakınlaşma veya hızla gelişen bir ilişki yaşanabilir. İlişkisi olan Yaylar ise özgürlük ve bireysel alan ihtiyacı nedeniyle bazı gerilimler yaşayabilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, özellikle uzak mesafeli ilişkiler ya da farklı kültürlerden insanlarla romantik bir bağlantı kurma olasılığını artırıyor. Fakat 17 Temmuz sonrası başlayan Merkür retrosu iletişimde pürüzler yaratabilir; eski sevgililerden gelen haberler ya da geri dönüş ihtimalleri doğabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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