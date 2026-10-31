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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Yay ve yükselen Yay burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Yay ve yükselen Yay burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?
İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları
Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları
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