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Yay Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Kasım ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Yay ve yükselen Yay burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Kasım ayında Yay ve yükselen Yay burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Merkür'ün retrosu on ikinci evinde ayın ilk günlerinde gizli kalmış bir gideri ya da unutulan bir aboneliği ortaya çıkarıyor; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce bu konuyu çözmen kolaylaşıyor. On birinci evinde ileri harekete geçen Venüs arkadaşlarla yapılan ortak masrafları dengeliyor. Dokuzuncu evde bir araya gelen Mars ve Jüpiter eğitim, yurt dışı ve yayın bağlantılı bir kazanç fikrini canlandırıyor; kur farkını ve ek ücretleri hesapla. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare harcamaları büyütebilir. Ayın sonunda Mars Başak'a geçerek kariyerde yavaş ama sağlam bir ilerleme getiriyor. İkizler Dolunayı ortakla yapılan bir ödeme anlaşmasını netleştirebilir. Alacaklarını bir listede topla. Kredi ve borç konularında açık bir ödeme planı çıkar. Gelecek ayın taksit tarihlerini şimdiden not etmek huzur verir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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