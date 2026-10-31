Merkür'ün retrosu on ikinci evinde ayın ilk günlerinde gizli kalmış bir gideri ya da unutulan bir aboneliği ortaya çıkarıyor; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce bu konuyu çözmen kolaylaşıyor. On birinci evinde ileri harekete geçen Venüs arkadaşlarla yapılan ortak masrafları dengeliyor. Dokuzuncu evde bir araya gelen Mars ve Jüpiter eğitim, yurt dışı ve yayın bağlantılı bir kazanç fikrini canlandırıyor; kur farkını ve ek ücretleri hesapla. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare harcamaları büyütebilir. Ayın sonunda Mars Başak'a geçerek kariyerde yavaş ama sağlam bir ilerleme getiriyor. İkizler Dolunayı ortakla yapılan bir ödeme anlaşmasını netleştirebilir. Alacaklarını bir listede topla. Kredi ve borç konularında açık bir ödeme planı çıkar. Gelecek ayın taksit tarihlerini şimdiden not etmek huzur verir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…