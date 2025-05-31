Haziran Yay Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sağlık konularında sizin için sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve bedenle barışık olmaya dikkat etmelisiniz; bu süreçte doğada vakit geçirmek veya bedensel bakım rutini oluşturmak size iyi gelecektir. Mars’ın Başak burcundaki konumu ise iş yoğunluğu nedeniyle enerjinizin düşmesine ve yorgunluğun kronik hale gelmesine neden olabilir. Aman dikkat edin! Sağlıklı günler olsun!