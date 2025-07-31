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Ağustos Yay Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yay ve yükselen Yay burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu ayın astrolojik enerjileri senin için biraz daha farklı etkiler oluşturabilir. Dolunay'ın etkileri, özellikle ciğerlerin, bronşların ve omuz-kol bağlantıların üzerinde yoğunlaşabilir. Bu durum, uzun süre hareketsiz kaldığınızda ortaya çıkan tutulmalara sebep olabilir. Bu nedenle, gün içinde kısa ama sık aralıklarla hareket molaları vermeyi ihmal etme. Biraz esnemek, hafif bir yürüyüş ya da belki biraz dans etmek senin için her zamankinden önemli hale gelbilir.

Yeni Ay'ın enerjisi ise karın bölgen ve sindirim sistemin üzerine odaklanıyor. Gaz, şişkinlik ve reflü gibi rahatsızlıklar bu dönemde daha belirgin hale gelebilir. Bu durum karşısında bitki çayları ve hafif öğünler tercih etmek, senin için iyi bir seçenek olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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