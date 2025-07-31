Ağustos Yay Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Yay, sıkı dur çünkü bu ayın enerjisi başını döndürebilir! 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı, zihinsel açıdan bir dönüm noktası olacak senin için. Eğitimden yazılı işlere, seyahatten dijital projelere kadar birçok alanda tamamlanma hissi yaşayabilirsin. Ayın ilk yarısında bazı planların suya düşmüş olabilir, fakat 11 Ağustos'ta Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, kafandaki sis dağılıyor ve netlik kazanıyorsun. Medya, yayıncılık ve akademik konularla ilgili beklediğin cevaplar nihayet geliyor.

22 Ağustos'taki Başak Yeni Ayı ile birlikte ise kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayallerini süsleyen bir hedef için planlarını harekete geçirebilirsin. İş yerinde daha organize, daha göz önünde olacağın bir döneme giriyorsun. Bu ay ayrıca toplum önünde daha aktif olman gerekebilir; sahne, ekran, sosyal medya gibi alanlarda daha fazla yer alman çok olası.

Aşk hayatında ise 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle birlikte adeta bir ışık saçıyorsun. Romantik kaçamaklar, eğlence dolu etkinlikler, belki de yurt dışı bağlantılı bir flört seni bekliyor. Partnerinle birlikte uzaklara dair planlar yapabilir, tatil düzenleyebilir ya da birlikte bir kursa katılabilirsiniz. Bu, aşkınızı yeniden alevlendirebilir. Bekarsan, hayatına yeni bir soluk getirecek biriyle tanışabilirsin. Bu ayın enerjisi senin için oldukça heyecan verici ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...