9 Haziran Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yaratıcılığını konuşturacak bir projeye adım atmayı düşünüyorsan, belki de kendi işini kurmayı hayal ediyorsan ya da belki de hayatının riskini almayı planlıyorsan, Mars sana diyor ki 'İşte tam zamanı!'

Yine de tam da bu noktada unutma ki Mars'ın enerjisine kapılıp sabırsız adımlar atabilirsin. Lakin attığın bu aceleci adımlar yüzünden sağlam bir temel atmadan aceleci davranırsan, bu seni zor bir durumda bırakabilir. Dengeyi tutturmaya odaklanarak yerinde adımlar atmaya özen göster.

Aşk hayatında ise bugün tutkuların doruklara çıkabilir ve sevdiğin kişiye daha da yakın olma arzun kabarabilir. Yalnızsan ve kalbini çalacak biriyle ani bir karşılaşma yaşarsan, kalbin hızla çarpmaya başlayabilir. Ancak unutma ki Mars sadece hız verir, kalıcılığı sen belirlersin. Yani, bu karşılaşmanın uzun süreli bir ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceğini sen belirleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…