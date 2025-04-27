28 Nisan - 4 Mayıs Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta mali konularda önemli bir dönüm noktasına ulaşacaksın. Ortaklaşa elde edilen kazançlar, vergi ödemeleri veya uzun süredir beklenen miras ile ilgili önemli ve belirleyici kararlar alman gerekecek. Bu süreçte, resmi işlerde özellikle dikkatli ve titiz olman büyük önem arz ediyor.

Haftanın başında meydana gelen Güneş Tutulması'nın ardından, haftanın sonunda Ay Tutulması ile karşılaşacaksın. Bu iki enerji arasında sıkışan günler biraz karışık ve belirsiz geçebilir. Bu durumda, dostlarını ve düşmanlarını belirlemekte zorlanabilir, güveneceğin kişiler konusunda kararsız kalabilirsin. Yani, ortaklaşa kazançlar ve iş birlikleri söz konusu olduğunda, güven meseleleri seni biraz yorabilir. Ancak bu durum, bazı gerçekleri görmeni de sağlayabilir. Dikkatli olmanın ve her şey adeta dört gözle incelemenin zararı ne olabilir ki? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…