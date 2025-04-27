28 Nisan - 4 Mayıs Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta finansal anlamda dikkat çekici bir dönüm noktası olacak. Ortaklaşa gelirler, vergi ödemeleri veya uzun zamandır beklediğin miras konusunda önemli ve belirleyici kararlar alman gerekecek. Bu süreçte, özellikle de resmi işlerde dikkatli ve özenli ilerlemen oldukça büyük bir önem taşıyor.

Haftanın başında gerçekleşen Güneş Tutulması'ndan hemen sonra, bir de hafta bitiminde Ay Tutulması ile karşı karşıya kalacaksın. İşte bu iki enerji arasında sıkışıp kalan günler biraz karmaşık ve belirsiz geçebilir. Tam da bu noktada kimin dost, kimin düşman olduğunu belirlemekte zorlanabilir, kime güveneceğin konusunda kafan karışabilir. Yani ortaklaşa gelirler ve iş birlikleri söz konusu olduğunda güven sorunları seni biraz yıpratabilir. Ancak bu durum bazı gerçekleri fark etmeni de sağlayabilir. Biraz dikkatin ve gözünü dört açmanın ne zararı olabilir ki?

Aşk hayatına gelecek olursak, bu hafta derin ve anlamlı bağlar kurmaya oldukça açıksın. Ancak geçmişte yaşadığın travmaların tekrar gün yüzüne çıkmaması için, sevdiğin kişiyle açık ve dürüst bir iletişim kurman çok önemli. Zira, her şeyin temeli güven ve iletişim! Aşkta da güven baki olduğunda ve çiftler arasında sınırlar çizildiğinde tam da aradığın özgür ama bağlı ilişkiler kurulabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...