21 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, yeni güne enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, bilinçaltında adeta bir fırtına yaratıyor ve seni içsel temizlik ve kapanışlara doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuk, iş hayatında belki de daha önce fark edemediğin, perde arkasında dönen olayları çözmeni sağlıyor.

İş hayatında belki de bir süredir kafanı kurcalayan bir konu ya da bir süredir çözüm bekleyen bir durum var mı? Eğer varsa, işte tam da bu noktada ona odaklanmanın tam zamanı! Eski dosyalar birer birer kapanıyor... Ama bu kapanışla birlikte bir ferahlık, bir rahatlama da geliyor. Adeta bir bahar temizliği yapıyor ve hayatında yeni başarılar ve hedefler için alan açıyorsun. Bu hafta, enerjini yükseltmek ve yeni başlangıçlar yapmak için harika bir zaman! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…