20 Haziran Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün maddiyatın ötesinde bir yolculuğa çıkaracak konular gündemini meşgul edebilir. Belki de borçlar, krediler veya ruhsal bağlar üzerine düşünmeye başlayacaksın. Ancak bu düşüncelerin ötesinde, seni asıl dönüştürecek olan şey, paranın ötesindeki 'değer' kavramı üzerine yoğunlaşman olacak.

Kendine, 'Gerçek değer nedir?' diye sorma ihtimalin oldukça yüksek. Tam da bu noktada Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında da para kazanmanın ötesine odaklanabilir, manevi tatmin ve başarıyı da arzulayabilirsin. Şimdi kendine bir hedef belirleme zamanı!

Aşk hayatına gelirsek, bugünlerde ya sevdiğin kişiye çok yakınsın ya da çok uzak. Ne yazık ki, bu durumda orta yol gibi bir seçenek yok gibi görünüyor. Derin duygular ve güçlü bağlar arzuluyorsun ancak bir yandan da özgürlüğünüzden vazgeçmek istemiyorsun. Bu içsel ikilemin bugün daha belirgin hale gelebilir. Ancak bu durum, ilişkine yeni bir yön kazandırma fırsatı da sunabilir. Kendi duygusal çelişkilerini anlamak ve kabul etmek ise aşk hayatına yeni bir soluk getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…