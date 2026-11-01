Sevgili Yay, haftanın ortasında Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası on ikinci evinde gizli bir yorgunluk ve dalgın bir uyku yaratabilir, dinlenmene izin ver. Dokuzuncu evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması kalça ve bacaklarını fazla çalıştırabilir, yürüyüş ve antrenmanlarda ısınma adımını atlama. On birinci evinde yön değiştirmeye hazırlanan retro Venüs kalabalık ortamların bıraktığı yorgunluğu yumuşatıyor. Beşinci evinde ilerleyen Satürn ve Neptün ikilisi sırtında ağırlık hissettirebilir. Ay'ın Başak'taki günlerinde onuncu evi iş temposunu yükseltiyor, öğle arasında kısa bir mola ver. Akşam yemeklerini hafif tut, uzun süre masa başında kaldıysan kalkıp bacaklarını canlandır ve yatmadan önce kısa bir esneme yap. Gün içinde su tüketimini artırmak ve hafif sebze yemekleri seçmek karaciğerini de rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…