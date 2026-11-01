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Yay Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Kasım - 8 Kasım haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, haftanın ortasında Güneş ile retro Merkür'ün kavuşum noktası on ikinci evinde gizli bir yorgunluk ve dalgın bir uyku yaratabilir, dinlenmene izin ver. Dokuzuncu evinde Mars ile Jüpiter'in yakınlaşması kalça ve bacaklarını fazla çalıştırabilir, yürüyüş ve antrenmanlarda ısınma adımını atlama. On birinci evinde yön değiştirmeye hazırlanan retro Venüs kalabalık ortamların bıraktığı yorgunluğu yumuşatıyor. Beşinci evinde ilerleyen Satürn ve Neptün ikilisi sırtında ağırlık hissettirebilir. Ay'ın Başak'taki günlerinde onuncu evi iş temposunu yükseltiyor, öğle arasında kısa bir mola ver. Akşam yemeklerini hafif tut, uzun süre masa başında kaldıysan kalkıp bacaklarını canlandır ve yatmadan önce kısa bir esneme yap. Gün içinde su tüketimini artırmak ve hafif sebze yemekleri seçmek karaciğerini de rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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