2 Haziran Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, finansal konularda içgüdülerine güvenir misin? Özellikle başkalarıyla paylaşılan kaynaklar, belki de bir miras ya da yatırım gibi konularda hislerinin peşinden gitmek iyi olabilir.

Haftaya heyecanla başladığın bugün, mali kaynaklarının nasıl kullanıldığını dikkatle gözden geçirmelisin. Risk faktörlerini, harcamaları ve yatırımların seyrini takip ederek kendini güvence altına almalısın. Hislerinin peşinden giderek büyük kayıplardan kurtulabilir, hatta günün sonunda bu adımından kârlı da çıkabilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, bugün duygusal yüklerini hafifletmelisin. Zira, partnerinle birlikte hayatın karmaşasında kaybolduğunu fark ettiğin bir an yaşanabilir. Bu, belki de birlikte geçirdiğin bir akşam yemeği sırasında ya da belki de birlikte izlediğin bir film seansında olabilir. Ancak bu farkındalık, sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir, ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Ancak bu aşamada, bugün kalbini koruyacak olan şeyin mantığın değil, sezgilerin olacağını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…