Sevgili Yay, iletişim ve yolculuk giderlerinde gözden kaçmış bir kesinti haftanın başında Venüs ile Plüton'un karesiyle ortaya çıkabilir; on ikinci evine geçen Güneş de gizli harcamalarını ve unuttuğun abonelikleri gün yüzüne çıkarıyor. Hesap hareketlerini ilk yarıda taramak kâr getirir. Hafta sonu başlayacak Merkür retrosundan önce kredi kartı limitini ve otomatik ödemeleri kontrol et. Son günlerde bir arkadaşla paylaşılacak masrafta payını önceden netleştir. Küçük bir yedek tutar ayırmak ve seyahat harcamalarını ertelemek de akıllıca. Hesap özetini baştan sona okumak sürprizleri azaltır. Düzenli ödeme günlerini takvime işlemek ve gereksiz otomatik ödemeleri kapatmak hafta sonunu rahat geçirmeni sağlar. Beklenen masraflar için küçük bir kenar para ayırmak da yeterli. Alışverişte listeye sadık kal.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…