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Yay Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, iletişim ve yolculuk giderlerinde gözden kaçmış bir kesinti haftanın başında Venüs ile Plüton'un karesiyle ortaya çıkabilir; on ikinci evine geçen Güneş de gizli harcamalarını ve unuttuğun abonelikleri gün yüzüne çıkarıyor. Hesap hareketlerini ilk yarıda taramak kâr getirir. Hafta sonu başlayacak Merkür retrosundan önce kredi kartı limitini ve otomatik ödemeleri kontrol et. Son günlerde bir arkadaşla paylaşılacak masrafta payını önceden netleştir. Küçük bir yedek tutar ayırmak ve seyahat harcamalarını ertelemek de akıllıca. Hesap özetini baştan sona okumak sürprizleri azaltır. Düzenli ödeme günlerini takvime işlemek ve gereksiz otomatik ödemeleri kapatmak hafta sonunu rahat geçirmeni sağlar. Beklenen masraflar için küçük bir kenar para ayırmak da yeterli. Alışverişte listeye sadık kal.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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