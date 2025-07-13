14 Temmuz - 20 Temmuz Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, biliyorsun ki sağlık çoğu zaman bir maceranın içinde gizlidir. Ancak bu hafta, senin için biraz farklı bir rota çiziyoruz. İç sesinin fısıltılarına kulak verin ve biraz içine dön. Her zaman hareket halinde olmanın bedenine bazı sinyaller göndermiş olabileceğini düşündün mü? Belki de dizinde, kalçanda ya da belinde hafif bir sızı hissetmeye başladın. İşte bu, bedeninin 'Hey, biraz dur ve dinlen' dediği an olabilir.

Bu hafta, maceranı biraz farklı bir şekilde yaşa. Yolculuğun bu kez dışarıda değil, içeride olacak. Bir harita aç, ama bu sefer rotanı dış dünyada değil, kendi iç dünyanda çiz. Kendine bir yoga matı alın, bir mum yakın ve etrafındaki tüm sesleri kapat. Sessizliğin huzur verici ritmini hisset. Hem ruhunun hem de bedeninin bu deneyime bayılacağına eminiz. Bu hafta, kendini keşfetme ve dinlenme zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…