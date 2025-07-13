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14 Temmuz - 20 Temmuz Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz hareketli bir hafta olacak gibi gözüküyor. Haftanın başında, sosyal çevrenden gelen baskılar nedeniyle kariyerinde bazı kararlar alman gerekebilir. Bu durum, özellikle de kendi yolunu çizme konusunda seni biraz zorlayabilir. Ancak unutma ki özgürlüğünden ödün vermediğin sürece, her zaman kendi yolunu daha güçlü bir şekilde çizebilirsin.

Haftanın ortasında ise Merkür'ün durağan hali, iş hayatında bazı iletişim sorunlarına neden olabilir. İş arkadaşlarınla olan iletişiminde tıkanıklıklar yaşanabilir, toplantılar biraz karışık geçebilir ve evrak trafiği artabilir. Ancak sakinliğini koruduğun sürece, bu karmaşa senin lehine dönebilir.

Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür retrosu, seni geçmişte yaşadığın bir aşk macerasıyla yeniden yüzleştirebilir. Belki de bir mesajla başlayan ve sona erdiğini düşündüğün bir hikaye, tekrar mı başlıyor? Yoksa bu durum, hikayenin tamamen sona ermesi için mi gerekiyor? Bu sorunun cevabını bulmak için kalbinin sesini dinlemelisin. Unutma ki her zaman kalbin en doğru yolu gösterir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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