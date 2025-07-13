14 Temmuz - 20 Temmuz Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz hareketli bir hafta olacak gibi gözüküyor. Haftanın başında, sosyal çevrenden gelen baskılar nedeniyle kariyerinde bazı kararlar alman gerekebilir. Bu durum, özellikle de kendi yolunu çizme konusunda seni biraz zorlayabilir. Ancak unutma ki özgürlüğünden ödün vermediğin sürece, her zaman kendi yolunu daha güçlü bir şekilde çizebilirsin.

Haftanın ortasında ise Merkür'ün durağan hali, iş hayatında bazı iletişim sorunlarına neden olabilir. İş arkadaşlarınla olan iletişiminde tıkanıklıklar yaşanabilir, toplantılar biraz karışık geçebilir ve evrak trafiği artabilir. Ancak sakinliğini koruduğun sürece, bu karmaşa senin lehine dönebilir.

Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür retrosu, seni geçmişte yaşadığın bir aşk macerasıyla yeniden yüzleştirebilir. Belki de bir mesajla başlayan ve sona erdiğini düşündüğün bir hikaye, tekrar mı başlıyor? Yoksa bu durum, hikayenin tamamen sona ermesi için mi gerekiyor? Bu sorunun cevabını bulmak için kalbinin sesini dinlemelisin. Unutma ki her zaman kalbin en doğru yolu gösterir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…